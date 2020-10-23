У суботньому номері газети «Гомін» 24 жовтня ви зможете прочитати:

На згадку про масштабну особистість і патріота ПМР

У Дністровську 20 жовтня, через 10 місяців після смерті, встановили пам’ятний знак Георгію Желяпову, одному з найвідоміших городян. Він керував Молдавською ДРЕС з 1989-го по 2004 рік і назавжди вписав своє ім’я в історію станції. Ініціатором створення меморіальної композиції став трудовий колектив ДРЕС.

Гідроелектростанція відкрила власний музей

На Дубоссарській ГЕС відкрили музей історії підприємства. Його експонатами стали історичні документи, публікації, фотографії та механізми. Відтепер історія та здобутки першої електростанції на Дністрі будуть збережені для нащадків.

З природою живіть в дружбі, то й вона буде вам в службі

Особливу роль на сьогодні відіграє екологічне виховання молодого покоління, шанобливе ставлення до природи та її дарів. Якщо не дбати, не піклуватися про своє довкілля, засмічувати землю, то недалекий той час, коли на планеті відбудеться справжня екологічна катастрофа.

Тепла і затишку вашому домашньому вогнищу

Ось уже 12 років як Генеральною Асамблеєю ООН проголошено Міжнародний день сільських жінок. За ідеєю резолюції це свято має нагадати нам про жінку-трудівницю, закликати громадськість на місцях приділити якнайбільше уваги жінкам, які проживають у сільських районах.

Новий спортивний рекорд від придністровця

Ультрамарафонець із Придністров’я Євген Борщ кинув собі новий виклик і пробіг 200 км менш ніж за добу. Біг спортсмен від Кам’янки до Тирасполя, а присвятив свій забіг до 30-річчя Придністров’я і Дня народження столиці.

«Тихе полювання» по-придністровськи

Після тривалої засухи та спекотного літа пролилися над Придністров’ям дощі, отже, почався грибний сезон. На півночі республіки – у багатих лісами Кам’янському та Рибницькому районах – чимало жителів захоплюються «тихим по-люванням». Адже збирання грибів – це ціла філософія. Воно дарує незабутні враження всім. Азартні люди раді, коли грибів багато. Спокійні – відпочивають у тиші лісу від міського шуму та метушні, а хазяйновиті виконують «продовольчу програму», доповнюючи щоденне меню смачними стравами та заготовляючи гриби на зиму.