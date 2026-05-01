Анонс газеты «Приднестровье» на 2 мая

Маленькое село с необычным названием, старинные колодцы в лесной чаще и жизнь, в которой соседствуют тишина, труд и свои непростые заботы. Буськи — место, где каждая деталь хранит историю, а некоторые вопросы так и остаются без ответа. О сельских буднях, людях и тайнах, которые по-прежнему живут среди лесов Рыбницкого района, — в зарисовке «Эти загадочные Буськи».

Очерк «Сын республики» — о человеке, чья жизнь стала примером служения людям и родному краю. Учитель, руководитель, патриот, Николай Остапенко стоял у истоков становления республики и до последнего оставался верен своим принципам.

Найман, Рабинович, Штильман, Кешман, Штаркман, Снитман, Штрахман, Ших, Райхер, Шустер… Нет, это не список членов национальной общины, а всего-навсего виньетка тираспольской школы №3 образца 1954 года. Полвека назад значительную часть населения города составляли евреи. «Шалом, Приднестровье!» — в постоянной рубрике «Народ как река».

Юный вокалист из Приднестровья Лев Смертин стал финалистом престижного международного конкурса «Sanremo Junior- 2026» в Италии. Выступление на легендарной сцене и участие в состязании с сильнейшими исполнителями мира стали важным этапом в его творческом пути. Как проходила подготовка, о впечатлениях и первых шагах к большой сцене расскажет материал «Он покорил Сан-Ремо».

В Кицканском лесу готовят к открытию необычную экозону отдыха, где главным «лекарем» станет сама природа. Апидомики, аромат хвои и гудение пчёл создают особую атмосферу покоя и восстановления. Как рождается «Центр долголетия», узнаете из материала «Пчелиный SPA» в сердце леса».

Юная вокалистка из Дубоссар Юлия Яндульская блестяще выступила на международном конкурсе «Music Talent League 2026» в Литве, завоевав сразу два Гран-при. О том, как достигаются такие результаты, а также о планах — в интервью «Двойной аккорд победы».

В конно-спортивном клубе «Пегас» под Тирасполем лошади становятся не просто частью спорта, а настоящими партнёрами человека. Здесь проходят соревнования, тренировки и занятия для начинающих, а главное — рождается особая связь, основанная на доверии и заботе. О том, как живёт клуб, чему учат лошади и почему это больше, чем увлечение, — зарисовка «Место силы и грации».

Дубоссарский зоопарк встречает лето, сохраняя главное — душу и тепло семейного дела. Как живёт уникальный уголок природы, кто заботится о его обитателях и почему сюда снова спешат дети и взрослые, узнаете из зарисовки «Зоопарк на старте летнего сезона».