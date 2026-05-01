Вам буде цікаво! Читайте у номері за 2 травня

Лікувати, то лікувати…

Медичному інституту ім. Скліфосовського виповнилося 35 років. За цей час зі стін альма-матер вийшло понад три тисячі лікарів, які рятують життя, полегшують біль, лікують недуги. Для того, щоб усе це робити, обов’язково потрібно мати головну для людей у білих халатах рису – співчуття до ближнього, сприйняття його болю, як свого.

Багаторічний шлях до опанування азів найблагороднішої у світі професії розпочинався з однієї кафедри – медико-біологічних дисциплін (нині їх 10), з підготовки за однією спеціальністю (тепер їх 5). Головним же багатством навчального закладу, як і раніше, залишаються його люди: серед викладачів понад сотня практикуючих медиків, 15 кандидатів та 4 доктори медичних наук.

Їх та нинішніх студентів прийшли привітати з ювілеєм почесні гості. Були слова щирої подяки, державні нагороди та квіти.

Про те, як ушановували тих, хто навчає послідовників Гіппократа, наш кореспондент розповів у звіті, опублікованому на третій шпальті чергового випуску газети «Гомін».

У фотографа особливий погляд на світ

Його ім’я відоме всім, хто хоч раз тримав у руках бодай одне друковане видання, хто всерйоз цікавиться загадковим світом мистецтва фотографії – керівник столичного фотоклубу «Пошук» Віктор Громов.

На творчий звіт перетворилася його чергова персональна виставка «Ми – придністровці», присвячена Року придністровського народу. Фотоекспозиція вмістила 76 різнопланових і різножанрових робіт, виконаних майстром в останні роки.

«Найбільше я люблю фотографувати людей. От і на новій виставці представлені герої у різних ситуаціях і настроях. Я щоразу дивуюся характеру нашого народу, насамперед гостинності, душевності, відкритості придністровців», – характеризує героїв знімків Громов.

З роботами фотокореспондента і з ним самим читачів свіжого номера друкованого видання знайомить наш кореспондент у замальовці на восьмій сторінці.

Швидкість атак і підтримка трибун

Коріння популярного дитячого турніру з футболу під назвою «Шкіряний м’яч» лежить у далекому радянському минулому й нерозривно пов’язане з ім’ям легендарного воротаря, володаря «Золотого м’яча» Лева Яшина.

У 2019-му змагання, які колись полюбили мільйони хлопчаків, відродили в Придністров’ї, тож «Шкіряний м’яч» знову у грі! Нинішнього року в боротьбу за звання найкращих футбольних дружин вступили 400 команд, 4 тисячі юних шанувальників найпопулярнішої у світі спортивної гри, причому не лише хлопці, а й дівчата.

Спочатку матчі проходили на рівні сіл, міст і районів, потім найсильніших визначали в зональних іграх, і нарешті – фінал. Він відбувся на арені СК «Шериф», а медалі й кубки переможці одержали з рук Глави держави, а також зробили селфі з ним на згадку.

Про напружену, безкомпромісну, але чесну гру кореспондент, який побував на фінальних іграх, розповів на п’ятій смузі нового номера тижневика.

Разом із цим журналісти «Гомону» підготували для читачів ще низку цікавих та інформаційно насичених матеріалів, про те як: