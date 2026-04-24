Анонс газеты «Приднестровье» на 25 апреля

Он уехал в зону аварии в мае 1986-го — без лишних вопросов и страха. История Леонида Абрамова — одна из тысяч, но в ней отражается судьба целого поколения людей, которые первыми встали на борьбу с невидимой угрозой. Об этом — очерк «Чернобыль в памяти моей…».

Афганистан и Чернобыль — два тяжёлых испытания, которые выпали на долю одного человека — Михаила Мукашова. «Горечь атомной полыни с афганскими мотивами» — рассказ о войне, ликвидации последствий катастрофы и цене, которую пришлось заплатить за выполнение долга.

Марцеллин Ольшевский, генерал-лейтенант императорской армии, участник покорения Кавказа и комендант Бендерской крепости, внес немалый вклад в историю города и грозной твердыни. «Ольшевский – воин-созидатель» – материал о жизни удивительного человека, прославившего наш край.

В Приднестровье вопрос сохранения историко-культурного наследия, которое досталось нам от предыдущих поколений, всегда был и остаётся наиважнейшим. К памятному месту, находящемуся под охраной государства, относится и здание бывшей Пушкинской аудитории, когда-то центр средоточия жизни уездных Бендер. Отреставрировать, восстановить его нужно по многим причинам. Каким – узнаете из материала «Пушкинская аудитория — знаковое место в истории края…».

В глобальном мире искусство танца существует поверх политических, географических, языковых, этнических и прочих барьеров, оно способно объединять людей на пути к совершенству и гармонии. Всем без исключения стилям и направлениям посвящён Международный день танца, с 1982 года отмечаемый 29 апреля. «Танец утверждает жизнь» — рассказ о столичной Академии танца Андрея Андроника.

Как защититься от телефонных мошенников, сохранить интерес к жизни в зрелом возрасте и помочь внукам раскрыть свой потенциал? Полезные советы, размышления и жизненные истории читатель найдет на тематической странице «Мои года – моё богатство» — для тех, кто ценит опыт и хочет жить активно.

Тираспольский дендрарий в конце апреля превращается в цветущий оазис: сакура, сирень, форзиция и другие растения создают живую палитру весны. Почему это время особенно стоит увидеть своими глазами — в нашем материале «Весна в лепестках».

На протяжении столетий мир двигался по пути унификации. В наши дни это привело к созданию искусственного интеллекта. Какие тут могут быть подводные камни – ответ найдется «В зеркале ИИ». Читайте в постоянной авторской рубрике «Фернет и интернет».

Экологические проблемы Днестра стоят сегодня чрезвычайно остро, их истоки уходят во вторую половину XX века, когда на реке построили несколько ГЭС и началось сильное промышленное загрязнение воды. Молдавский детский писатель Семён Пасько писал во времена, когда слово «экология» ещё не вошло в моду, но его книги до сих пор учат любить родную природу. Эссе «Вниз по Днестру. Путешествие в прошлое ради будущего» — о том, как талантливая литература помогает сохранить жизнь в природе и человечность в людях.