Анонс газеты «Приднестровье» на 24 января

«Рождена она в День Татьяны» и словно унаследовала от своего имени внутреннюю собранность, силу и редкую сегодня цельность. Студентка филфака ПГУ Татьяна Вакарчук — из тех, кто умеет мыслить, чувствовать и идти своим путём. Подробнее – в одноименном материале.

Жизнь Владимира Масленникова неразрывно связана с газетой — от первых публикаций до должности главного редактора. Его статьи, истории, фотографии и увлечения — это часть одной большой, яркой биографии. Читайте — «Все страницы — мои».

«Скажи, какой ты след оставишь? След, чтобы вытерли паркет и посмотрели косо вслед, или незримый прочный след в чужой душе на много лет?» — спрашивал когда-то современников советский поэт Леонид Мартынов. Вечер памяти выдающего журналиста Владимира Масленникова ещё раз подтвердил, какой прекрасный оставил он «След в наших душах».

Радиоведущая, блогер и журналист Ольга Бархатова превращает реальные судьбы, семейные истории и чувства в сказки — те самые, к которым хочется возвращаться. Разговор о слове, памяти и маленьком волшебстве, которое остаётся с нами надолго. В нашей постоянной субботней рубрике «За чашкой кофе» — интервью с Ольгой «Как создаются сказки о тебе».

Старшее поколение отлично помнит время развала единой страны. В условиях распада экономических связей люди выживали как могли. О том, чем в такой ситуации помогли волнистые попугайчики – в зарисовке «Изумруды тропиков».

Наша память – это вовсе не гигабайты и даже не терабайты информации, а нечто гораздо большее. Так, в праве ли мы полагаться на удаленные серверы, вроде «Облака»? – таким вопросом задается Михаил Фернет в авторской рубрике «Фернет и интернет». Ответ может вас удивить…

Причудливые перипетии судьбы, участие в становлении республики, служба на страже закона и порядка, верность чести и долгу, сохранение традиций, преемственность поколений и первые творческие победы – об этом и многом другом расскажет зарисовка «За всё хорошее надо бороться», героями которой стали ветеран милиции Анатолий Кушнир и его внучка Николетта, танцовщица ансамбля «Виорика».

Рубрика «Окно в природу» продолжает раскрывать читателям всё новые грани отечественной флоры и фауны. На сей раз её героями стали «Фееричный фазан и скромная куропатка».

Страница «Мои года — моё богатство» — истории людей «серебряного» возраста, которые открывают новые горизонты, делятся опытом, творят и вдохновляют.

За менее пяти лет своего существования этот небольшой магазин в Тирасполе уже приобрёл известность и постоянную клиентуру, растущую даже в наши сложные времена. И в жару, и особенно в зимние холода, хороший чай – самый древний и самый современный чудо-напиток согревает не только тело, но и душу. Более подробно обо всём этом читателям расскажут «Сокровища чайной лавки».

Спортивные новости, афишу культурных мероприятий и гороскоп читатели найдут в конце номера.

