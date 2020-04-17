АНОНС ГАЗЕТЫ «ПРИДНЕСТРОВЬЕ» НА 19 АПРЕЛЯ

С каждым годом эхо военных событий все дальше… В преддверии юбилея Великой Победы газета публикует рассказы о героях-земляках, фронтовиках и тружениках тыла, которые приближали этот долгожданный и радостный день. «Всё остается людям…» – рассказ о ветеране Великой Отечественной войны Леониде Александровиче Захарове, жизнь которого – целая эпоха, длиною почти в 100-летие.

Республика борется с коронавирусом. «Врачи нуждаются в защите от информационных атак». Этот посыл следует из интервью Александра Лыкова, врача-инфекциониста Слободзейского инфекционного госпиталя.

В молодежной рубрике «Этажи» представлены размышления о новом мире в рамках пандемии дубоссарского старшеклассника и студента из Тирасполя, который учится в Москве.

Карантин – непростой период, связанный с целым рядом ограничений. И коль уж так сложилось, то не время ли засесть за книги? Но какие? В постоянной рубрике «Человек Перечитывающий» разговор пойдет о главном русском писателе. Читайте в одноименном материале…

Журналисты продолжают отслеживать темы, интересные людям в социальных сетях. Среди самых обсуждаемых на этой неделе – необходимость носить маски в общественных местах, история о том, как женщина из Украины, несмотря на карантин, прорвалась к возлюбленному из приднестровского села Дойбаны, а также многое другое.

Женщины во все времена хотели быть красивыми и нарядными, и умели это делать. Об этом – материал нашего корреспондента Д. Листюгиной “Про собачьи ушки, парусину без парусов и сахарные волосы”.

Также в субботнем номере будет продолжен рассказ об истории судоходства на Днестре. Очередной материал этого цикла посвящён Буксирному пароходству братьев Анатра – обрусевших итальянцев, вписавших свои имена в историю отечественного авиастроения.

«Личное отношение» – в этой публикации читателя призываю поразмышлять: да, мы не в силах спасти целый мир. Но, к счастью, большинство людей делают все (и даже немного больше), что в их силах… Что в наших силах.

А также гороскоп и рецепты приднестровской кухни.