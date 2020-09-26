Владейте информацией

Храмовые праздники – шанс подписаться на республиканские газеты.

Несмотря на стремительное развитие Интернета у печатных СМИ по-прежнему немало поклонников. Чтение газет – это для вдумчивых, желающих и умеющих анализировать меняющиеся с калейдоскопической скоростью события людей, которые «хотят дойти до самой сути».

Работники ГУ «Приднестровская газета» всегда используют малейшую возможность непосредственного общения с подписчиками. Одной из эффективных форм популяризации республиканских газет является участие сотрудников ГУ «Приднестровская газета» в проводимых в населенных пунктах Приднестровья храмовых праздниках. Задача организуемых ими совместно с коллегами из ГУП «Почта Приднестровья» «Дней подписчика» – увеличение тиража республиканских газет «Приднестровье», «Гомін», «Адевэрул Нистрян».

Эти акции стали уже регулярными. Площадки храмовых праздников используются для того, чтобы воочию представить печатные издания, входящие в структуру ГУ «Приднестровская газета», как можно большему числу жителей республики, в числе которых, безусловно, и потенциальные подписчики республиканских газет. К сожалению, в этом году пандемия коронавируса наложила на этот процесс определенный отпечаток, но полностью не остановила его.

В августе сотрудники отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета», а также журналисты республиканских печатных изданий выезжали на храмовые праздники в Каменку, села Ближний Хутор и Незавертайловка Слободзейского района. В День республики работали в столице, а 19 и 21 сентября посетили п. Первомайск Слободзейского района и с. Бычок Григориопольского района, где также отметили храмовые праздники.

Рабочие места были оборудованы красочными баннерами газет, которые, несомненно, привлекали участников праздников. Стимулировать желание подписаться на газеты помогала беспроигрышная лотерея, участниками которой становились те, кто подписался на одну из трех республиканских газет. Призы, необходимые в повседневной жизни и быту, становились своеобразными бонусами тем, кто всегда хочет быть в центре информационных потоков. И принцип при этом простой и справедливый: больше подписок – больше призов.

По итогам храмовых праздников в августе на субботний выпуск газеты «Приднестровье» подписались 23 человека, на «Адевэрул Нистрян» – 6, а на «Гомін» – 18. В сентябре у субботнего номера «Приднестровья» появилось 40 новых подписчиков, по одному добавилось у «Гоміна» и «Адевэрул Нистрян».

Но цифры оформленных подписок это не определяющий фактор. Проводимые «Дни подписчика» – это своеобразная площадка для диалога специалистов отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета», журналистов, редакторов с читателями, учет их предложений для того, чтобы сделать газеты более интересными и читабельными.

Есть такое расхожее выражение «Кто владеет информацией, тот владеет миром». Пожелаем же землякам владеть информацией, чтобы завладеть всем миром. А объективную, оперативную и интересную информацию всегда можно получить из трех республиканских газет – «Приднестровье», «Гомін», «Адевэрул Нистрян». Они за свои слова отвечают.