Анонс газеты «ПРИДНЕСТРОВЬЕ» на 22 августа

Бендеры – город с крепкими воинскими традициями. Но вот, странное дело, начать рассказ о нем всегда хочется именно со страниц мирной жизни. Быть может, тому виной сам город, тихий, зеленый. Но, увы, ценность мира познается лишь на контрасте с войной. Об очередной героической странице в истории Бендер, об освобождении города советскими войсками 23 августа 1944 года в материале «Бендеры: мир ценой войны».

Ясско-Кишинёвская операция – одна из самых удачных наступательных, проведённых советским командованием в период Великой Отечественной войны. Но очевидцев, непосредственных её участников с годами остаётся всё меньше. В Бендерах сегодня проживают двое – Иван Кириллович Срибняк и Мария Петровна Иосипчук. О них и читайте в газете Приднестровье.

Как родителей, так и учащихся Приднестровья волнует, каким образом в грядущем учебном году будут работать учебные заведения республики. Ответы на многие вопросы можно получить, прочитав репортаж с традиционной республиканской педагогической конференции.

“Девушки, на трактор!” – этот призыв, прозвучавший в тридцатые годы прошлого века, нашёл тысячи последователей. Наш корреспондент Дина Листюгина в материале “Она сказала – “Поехали!” – рассказала в субботнем номере о первой трактористке из села Воронково Рыбницкого района – Гоцуленко Зинаиде Николаевне.

В молодежной рубрике «Этажи» читайте очерки о спорте, экодвижении и жизни без гаджетов от молодых авторов республики.

«Иногда задумываешься, какая жизнь неординарная, сложная штука, – пишет постоянный читатель газеты из Малаешт Иван Киржой. – Порой она ставит тебя в такие ситуации, что хочешь не хочешь, но приходится переступить через веками сложившиеся традиции, обряды, суеверия вопреки осуждению общества». Об этом в его рассказе «Суеверия и хозяйство».

Приключение не без приключений…

Это история не о покорении Эвереста, а всего лишь о дружеском сплаве по реке Днестр, от Красногорки до Тирасполя. Какой-то особой сложности участок пути не представляет. Да дело и не в форс-мажорных обстоятельствах (хотя, без происшествий тоже не обошлось). Читайте о приключении не без приключений…

Традиционно в номере гороскоп, истории каждого дня и фото недели.