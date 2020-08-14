Анонс газеты «ПРИДНЕСТРОВЬЕ» на 15 августа

В эти дни отмечается 76-я годовщина начала Ясско-Кишинёвской операции, в результате которой была освобождена территория Молдавии и открыта дорога Советской армии на Балканы. В субботнем номере газеты читатели смогут прочитать материалы о ветеранах Великой Отечественной войны – участниках этой масштабной военной операции.

Тема недели – постепенное возобновление работы детских садов в республике. Это долгожданное событие как для родителей, так и для детей, и для воспитателей.

О событиях 2007 года в истории Приднестровья читайте в рубрике «Это наша с тобой биография».

Каково это – переболеть коронавирусом? Стоит ли подвергать опасности жизни людей, боясь за то, что скажут другие? Репортаж в жанре гонзо-журналистики на страницах главной газеты республики.

Это только с виду они, родители уехавших за границу детей, счастливые и благополучные. Но каково это – месяцами, а то и годами не видеть своих детей и внуков, не иметь возможности их обнять и приласкать? “Обнимашки по скайпу” – материал Дины Листюгиной.

Тираспольчане настолько отчетливо представляют себе пребывание в городе величайшего русского поэта, что иной раз просто не входят в детали. В родном городе интуитивно хочется связать с именем Александра Сергеевича Пушкина едва ли ни каждый старый дом. Но какова реальность? Об этом расскажет публикация «Дом с неразборчивым барельефом».

Жизнь сталкивает нас с самыми необычными людьми. О встрече одного «эскимоса» с весьма примечательным субъектом, имевшей место на фоне поистине африканской жары, – трогательная, забавная история «Человек, который верил в сказки».

Подержать на руках озорного енота, покормить кроликов, понаблюдать за бурундуками и другими животными можно и в Тирасполе. О домашнем мини-зоопарке – на страницах издания.

О том, как Бендеры связали американского шахматиста, шведского короля и французского классика, читайте в очерке «Эндшпиль в Бендерах».

Также в выпуске история одного дня, гороскоп, география приднестровской кухни, фото недели.