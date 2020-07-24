Анонс газеты «ПРИДНЕСТРОВЬЕ» на 25 июля

Ряд материалов субботнего выпуска посвящен грядущим знаменательным датам.

Близится 28-летие начала миротворческой операции на Днестре. Молдавская сторона по-прежнему предпринимает попытки сломать механизмы миссии, блокируя работу Объединённой контрольной комиссии и отчасти Объединённого военного командования Совместными миротворческими силами. В этом году к постоянным проискам Кишинёва прибавилась ещё и пандемия коронавируса. О том, как несут службу миротворцы в этих непростых условиях, в интервью газете «Приднестровье» рассказал командующий приднестровским миротворческим контингентом Николай Никонов.

По традиции в последнее воскресение июля на всём постсоветском пространстве отмечается День ВМФ. К этому празднику газета «Приднестровье» подготовила рассказ о том, как 30 лет тому назад в Тирасполе к всеобщему удивлению горожан неожиданно появились боевые корабли.

Еще месяц, и республика отметит 30-летний юбилей. Как выстраивалась ее финансовая, банковская и денежная системы в первые годы государства рассказывает один из участников этого процесса, кандидат экономических наук Вячеслав Загрядский в интервью «Обеспечивая экономическую самостоятельность».

Очередной визит в «красную» зону – территорию повышенной опасности – стал рабочим экспериментом. Журналисты рассказали, как медицинские работники в костюмах повышенной защиты, когда за окном +40 градусов по Цельсию, лечат тяжёлых COVID-инфицированных больных.

Рассказы, повести Василия Макаровича Шукшина отличаются народностью, в них показана жизнь такой, какой она есть на самом деле. Герои Шукшина часто сами не понимают причины страданий, а потому реагируют на них резко и бурно. В этом еще раз убеждаешься, прочитав статью в газете «Похожая история» – ну, прямо, как у Шукшина

«Когда одновременно с начавшимися каникулами уехала наша мама, нам с дочурками не осталось ничего другого, как действовать на свой страх и риск. Я раздал детям по тонкой тетради, и велел подписать: «Дневник полевых сборов». Так начинается забавная одноименная история в духе занимательной педагогики. Читайте и участвуйте в сборах!

Также в номере творчество наших читателей в литературном конкурсе «С любовью к Приднестровью», гороскоп, истории каждого дня и многое другое.