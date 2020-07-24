В субботнем номере газеты «Гомін» 25 июля вы сможете прочитать:

Жизнь прожить – не поле перейти!

«Небо и земля» – так можно назвать судьбу Анастасии Спориш. Ее «земля» – тяжелый труд в поле ради помощи мамы, а ее «небо» – это стихи и музыка, в которые она вкладывает душу.

Медаль за бой, медаль за труд

Он прожил долгую и плодотворную жизнь. Игнат Дмитриевич Дьяченко – почетный гражданин города Тирасполя, заслуженный строитель МССР, Герой Социалистического Труда.

О театре, кино, любви и тайнах

В это трудно поверить, однако актрисе, очень талантливой, харизматичной, красивой, мудрой женщине и прабабушке 16 июля исполнилось 83. Когда речь идет об Аде Роговцевой (а это о ней!) – перечень комплиментов не может быть исчерпан. Наша героиня – одна из самых любимых актрис советского кинематографа. Созданные ею образы на экране – это душевные, гордые и внутренне аристократические женщины.