В субботнем номере газеты «Гомін» 11 июля вы сможете прочитать:

Один урожай собираем, а о втором заботимся

Результаты традиционного осмотра приднестровских угодий, которые Министерство сельского хозяйства ежегодно проводит, чтобы спрогнозировать потенциальную урожайность основных культур и многолетних насаждений, оказались в целом нерадостными. Засушливая осень, когда аграрии вынуждены были сеять озимые практически в сухую землю; бесснежная теплая зима, которая создала благоприятные условия для развития вредителей и болезней растений; холодная, с морозами весна, уничтожившего часть урожая в полях и садах, на виноградных и ягодных плантациях; летние ливни и паводок – все это негативно повлияло на состояние дел в агропромышленном комплексе республики.

Родители могут записать ребенка в школу или детский сад

через Портал государственных услуг

В мае Министерство просвещения, УНО городов и районов, специалисты государственного Центра информационных технологий (ЦИТ) по поручению Председателя Правительства работали над созданием возможности для электронной записи детей в школу / детский сад.

Беречь исконные традиции для потомков

Если вы думаете, что семейные отношения складываются сами собой и не зависят от наших собственных действий и поступков, главное – только найти подходящего человека, а дальше все будет супер, то вы очень ошибаетесь. Это совсем не так. Вспомним, как мы строим карьеру, сколько лет учимся, вкладываем денег и стараемся, чтобы достичь заветной цели. Так и счастливые отношения – это не движение по карьерной лестнице. Это процесс длиною в жизнь, и он на порядок сложнее.

Опыт восстановления объективной и честной истории

Дождались: жизнь в Приднестровье после «спящего режима» самоизоляции пробуждается. Набирает обороты двигатель экономики, широко раскрыла свою душу Святая Церковь, впустили людей в свой мир магазины и рынки, тронулся с места городской общественный транспорт, заиграл мышцами спорт, заговорила общественно-политическая «тусовка».

И уже никого не удивило, что 2 июля Институт социально-политических исследований и регионального развития (ИСПДРР) совместно с Институтом стран СНГ провел международную онлайн-конференцию «80-летия воссоединения Бессарабии с СССР. Опыт восстановления территориальной целостности страны в условиях мирового кризиса».

Гражданин, журналист, патриот

Пожалуй, кроме Михаила и Дмитрия Чернега, Сильвии Рогут, больше сил, энергии, эмоций и творчества отдал газете «Гомон» Владимир Наумец. Он пришел в редакцию 1 июля 1993 и работал на трудовом посту корреспондента более 23 лет, до последнего своего дня – 9 июля 2016 года. Поэтому очередной очерк о ветеранах «Гомону» посвящается ему – человеку, журналисту, патриоту республики. И канун 30-летия ПМР – самое время для рассказа о нем.