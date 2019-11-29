В субботнем номере газеты «Гомін» 30 ноября вы сможете прочитать:

Рыбнице – 391!

Ежегодно 21 ноября, в день святого Архистратига Михаила, Рыбница отмечает свой день рождения. В этом году рыбничане отпраздновали 391-ю годовщину со дня образования города.

Инспекция районов Приднестровья продолжается

Глава государства Вадим Красносельский посетил ряд социально значимых объектов Дубоссар и пообщался с руководством района.

29 лет созидания

2 сентября 1990 года II Чрезвычайный съезд народных депутатов всех уровней Приднестровья состоялся в Тирасполе, принял Декрет о государственной власти и Декларацию о создании Приднестровской Молдавской Советской Социалистической Республики (ПМРСР) в составе СССР. Был избран и орган, которому предстояло руководить республикой до выборов постоянного Верховного Совета – временный Верховный Совет ПМРСР из 50 человек. Его председателем избрали Игоря Смирнова.

Лишь бы руки и охота, будет сделана работа

«Ярмарки вакансий» в городах Приднестровья проходят раз в квартал. Организаторы утверждают, что работы хватает, каждый, кто имеет твердое намерение работать, найдет себе место. Государственные институты создают все условия, чтобы каждый человек мог найти себе занятие по душе.

Актуальность и уникальность новых почтовых марок

Презентация и спецгашение двух новых почтовых выпусков – серий марок «Часовни Приднестровья» и «Год экологии и благоустройства» – состоялось 26 ноября в отделе природы Тираспольского объединенного музея. Обе темы для газеты «Гомін» актуальны.

Опасность сжигания опавших листьев и сухой травы

Государственная служба экологического контроля и охраны окружающей среды ПМР предупреждает, что сжигание опавших листьев и сухой травы вредит здоровью населения!

И забросив в сетку мяч, мы снова побеждаем

Во вторник, 19 ноября, в спортзале Рибницкой средней школы № 9 состоялась торжественная церемония награждения победителей первого этапа муниципального отборочного тура футбольного турнира «Кожаный мяч» среди команд города Рыбницы и Рыбницкого района.

Благодаря инициативе Главы государства Вадима Красносельского, футбольный турнир, основанный в СССР в 1964 году легендарным вратарем Львом Яшиным, переживает свое возрождение в нашей республике.

Дай лапу, друг!

30 ноября во всем мире отмечается день домашних животных. Наши четвероногие друзья стали настоящими спутниками жизни людей. Придешь, бывало, домой, а к тебе со всей скоростью несется любимый пес и, наоборот, важно, будто дефилируя, идет белая Мурка. И сразу на душе теплеет от понимания, что тебя сегодня искренне ждали.