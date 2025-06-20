Анонс газеты «Приднестровье» на 21 июня

Субботний номер «Приднестровья» посвящён чествованию лучших выпускников столицы, столетнему юбилею детского центра «Артек», интересным людям и многому другому.

Медалисты шли к заветной награде ещё с девятого класса, хотя знания «копили» с первого, а кто-то и того ранее начал. И вот экзаменационная пора для выпускников уже позади, впереди им предстоит не менее волнующий и ответственный этап – поступление в вузы. Но это будет потом, чуть позже, а сейчас — вечерние платья и модные костюмы. Сегодня они, молодые, счастливые и трогательно взволнованные, собрались все вместе, чтобы получить заслуженные медали. За их спинами надёжный тыл – родители и наставники-педагоги. О том, как выпускники-медалисты награды получали, читайте в материале «Золото и серебро за успешную учёбу».

Столетие международного детского центра «Артек» широко отмечали в России. Но не забыли этот праздник и рыбничане-артековцы. О чём говорили и что вспоминали вчерашние пионеры, которым посчастливилось побывать в этом чудесном лагере мечты всех советских детей, — в зарисовке «Артековец сегодня — артековец всегда!».

Блестящая победа команды ММЗ, завоевавшей суперкубок на президентских гонках на драгонботах, вызвала интерес наших читателей к личности рулевого и капитана команды Михаила Ермишина. О нём наш корреспондент расскажет в материале «Чем выше цель — тем достойней победа».

Супруги Семененковы, Вячеслав Николаевич и Людмила Сергеевна, интересны не только потому, что за почти 60 лет совместной жизни сохранили любовь – её незримое присутствие в их отношениях ощущается сразу. Верный показатель: расставаясь с ними, испытываешь чувство сожаления. Ведь можно было поговорить ещё о многом, и общение бы точно не наскучило. «Удивительные люди» — название зарисовки, характеризующее их лучше всего.

Среди многочисленных тем, волнующих сегодня молодых, есть та, которую юные не обходят вниманием. Незабываем подвиг героев Великой Отечественной войны. Об этом пишут брат и сестра Петр и Александра Лещинские, ученики тираспольской средней школы №9. В рубрике «Зажигаем звёзды» редакция публикует их работы: «Без срока давности» и «Награждённый медалью Сталиным».

Он родился в селе Хрустовая на севере Приднестровья. Затем жил и работал в Рыбнице, а сегодня выступает в Кремлевском дворце и в концертном зале «Москва» вместе со звездами российской эстрады. Его песни звучат на радио и телевидении. Читайте интервью с заслуженным артистом ПМР Сергеем Владимиром (сценическое имя Севлад) в материале «Все только начинается…»

В июне 1912 года в Бендерской крепости был заложен памятник, который сегодня является старейшим монументом города. Памятник 55-го пехотного Подольского полка был воздвигнут в память о воинах, павших в Отечественную войну 1812 года. Подробно о судьбе достопримечательности, в народе получившей название «Орёл», — в историческом очерке «Орёл над городом Бендеры…».

В конце номера – афиша предстоящих мероприятий, вам Telegram, гороскоп, прогноз погоды на неделю.