Вам буде цікаво! Читайте в номері за 21 червня

Навчальний рік до фінішу добіг…

Відлунав останній дзвоник. Спорожніли шкільні кабінети. Учителі й учні обмінялися щирими словами подяки, взаємними обіцянками та побажаннями гарного відпочинку. Звичайно, кожний учитель відчуває особливий стан душі, коли закінчується навчальний рік і можна, нарешті, відпочити. Проте, варто й озирнутися назад, окинути оком пройдений шлях, захоплення і досягнення наших дітей.

Спогадами про навчальний рік, що вже минув, на 4 сторінці нашого видання поділилася учителька української мови та літератури столичної школи № 5 Наталя Стрєцкул.

Художні мости, прокладені крізь час і кордони

У столичній картинній галереї відбулася неординарна подія: з нагоди 20-річного ювілею Міжнародної творчої асоціації «KамАrt» – проекту, який об’єднав художників з усього світу – відкрилася виставка «Незримі мости».

Вернісаж привернув увагу професіоналів і широке коло шанувальників живопису, адже в залах галереї розмістилися одразу три виставки: дві персональні та колективна під загальною назвою. «Незримі мости» зібрали в єдиному художньому просторі роботи майстрів із Болгарії, Гагаузії та Придністров’я. Сама назва символічна: ці «мости» – не архітектурні конструкції, а лінії зв’язку між культурами, душами та епохами, прокладені талантом і пензлем художників.

Матеріал нашого кореспондента читайте на стор.7.

За здоровий спосіб життя

На теренах Рибницького району, а саме в мальовничому селі Строєнці, відбулися захопливі спортивні змагання, програма яких містить біг і велогонку, комбіновані перегони також сполучили вищевказані дисципліни. Організатором події виступила Ліга спорту і туризму Hi-Trail.

Цього разу змагалися понад 60 осіб – любителі та професіонали з міст і районів Придністров’я та сусідньої Молдови.

Ініціатор спортивного свята Iгор Боагій повідомив, що метою стартів є популяризація здорового способу життя, а також розвиток внутрішнього туризму. Він розповів про пам’ятки населеного пункту: «Строєнці – одне з найпопулярніших сіл для туристів. І підстав вважати це місце справжньою перлиною достатньо: дивовижно красиві тераси з виноградниками, альтанки в найбільш привабливих місцях, старий водяний млин, природні джерела зі смачною водою, а також знаменита «Вежа вітрів».

Про спортивну подію читайте на стор.8

Працьовитий Рашків

Це село безмежне. Не у географічному, звичайно, сенсі, а в тому, що стосується його пізнання. Кореспонденти розповідали в газеті про Рашків історичний і туристичний, поліетнічний і багатоконфесійний; про його минуле та сьогодення, про традиції та культурну різноманітність, про живописну природу та цікаві пам’ятки! Чимало публікацій присвятили жителям села: легендарним героям і сучасним трудовим колективам, ветеранам і молоді, родинам і династіям, талановитим митцям і майстрам.

Проте кожна наступна поїздка до Рашкова відкриває якусь невідому його грань, підказує нові теми, знайомить із цікавими співбесідниками. От і храмове свято подарувало ідею – розповісти про працелюбних мешканців села.

Цікава розповідь про дружних та працелюбних мешканців села на півночі нашого краю – на стор.6.

Головне фото Наталія Стрєцкул.