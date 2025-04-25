Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 26 априлие, ал зиарулуй ностру:

Думнялуй, ла ай сэй 55 де ань, се поате консидера пе деплин реализат ын план професионал, дупэ че а пус умэрул ла формаря май мултор ӂенераций де дансаторь ши ла пэстраря културий май мултор попоаре каре локуеск ын цара ноастрэ, промовынд-о прин еволуэрь счениче де ексчепцие. Есте ворба деспре маестру де балет Игор Чобану, артист ал попорулуй дин Нистрения, кондукэтор артистик ал Ансамблулуй де Стат Нистрян де Данс ши Музикэ Популарэ «Виорика», колектив каре се букурэ де аплаузе фуртуноасе дин партя спектаторулуй орь де кыте орь еволуязэ пе счена нистрянэ, дар ши де песте хотаре.

Деталий гэсиць ын артиколул «Вяцэ трэитэ ын ритмул дансулуй».

Стела Емилиановна Василькован е професоарэ де историе ла личеул-комплекс теоретик молдовенеск дин Тираспол, чирка 20 де ань мунчеште пе тэрымул педагоӂик ши тинде спре ной кулмь, орькыт де греу ар фи уркушул. А меритат дин плин титлул де «Еминент ал Ынвэцэмынтулуй Публик дин РМН», диплома Президентулуй РМН, скрисориле де гратитудине дин партя Дирекцией орэшенешть а ынвэцэмынтулуй, а Униуний Молдовенилор ши а личеулуй молдовенеск.

Деталий гэсиць ын артиколул «Пентру кэ е пасионатэ».

Пентру сэрбэториле паскале сочиетатя «Пыня дин Бендер» а оферит ун сортимент богат де козоначь супербь ку о греутате де ла 120 де граме пынэ ла 1 килограм 350 де граме: густошь, атрэгэторь ла екстериор, амбалаць ориӂинал, букурынду-се де маре популаритате ла консуматорь. Ын тотал ау фост продусе песте 20 де тоне де козоначь. Потривит директорулуй ачестея, Юрие Евтодиев, дин 2019 фабрика де пыне есте ын континуэ модернизаре: а фост ынлокуит казанул, прокурате доуэ куптоаре пе газ натурал. Ын курынд ва фи акизиционат ун дулап пентру конӂеларе.

Деталий гэсиць ын артиколул «Кынд мироасе а козонак».

Колеӂиул техник «Ю. Гагарин» дин капитала Нистренией а дескис ларг порциле пентру Примэварэ, Романтикэ, Поезие… Студенций факултэций де операторь ай машинилор де калкул ши ай рецелелор компютеризате ау инвитат-о ын оспецие пе Ирина Чебан (Платика), мембрэ а Униуний скрииторилор дин Нистрения.

Деталий гэсиць ын артиколул «Раза дин суфлетул Ириней Платика».