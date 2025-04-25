Вам буде цікаво! Читайте в номері за 26 квітня

І дерева стануть великими

Не перший рік навесні члени Уряду та депутати Верховної Ради ненадовго залишають робочі кабінети та вирушають до Григоріопольського району. Там відбувається традиційна екологічна акція, спрямована на покращення лісистості республіки, – міністри та народні обранці висаджують молоді деревця. Нинішнього року акцію приурочили до 80-річчя Перемоги та 81-ї річниці визволення Григоріополя і сіл району від німецько-фашистських загарбників.

Попрацювали на славу, втім, як і торік, і позаторік. Практично всі укорінені навесні 2024-го саджанці прижилися. Цього року представники виконавчої та законодавчої гілок влади висадили дерева на площі в один гектар.

Екологічну акцію висвітлював наш кореспондент, а допомагав йому фотокореспондент. Подробиці про неї читачі нашої газети можуть дізнатися з публікації на 1-й шпальті друкованого видання.

Пийте молоко, будете здорові!

Молочною продукцією наша республіка забезпечена на 80 %. Поступальна динаміка виробництва цього смачного і корисного продукту та його похідних вселяє надію на забезпечення продовольчої безпеки держави.

Збільшення обсягів виробництва молока багато в чому стало можливим завдяки реалізації державної цільової програми розвитку АПК на 2019–2026 роки. Її важливою складовою є заходи державної підтримки тваринницької галузі.

Певну частку виробників молока становлять приватні особи, які тримають корів у підсобних господарствах. Вони також є постачальниками сировини на переробні підприємства харчової промисловості, яка останніми роками демонструє неухильне зростання випуску продукції.

На 4-й смузі «Гомону» пропонуємо читачам першу публікацію з запланованої серії матеріалів, присвячених ролі власників приватних підсобних господарств у зміцненні продовольчої безпеки Придністров’я.

Майстер дизайну

Його ім’я відоме як причетним, так і непосвяченим у світ ліній, фарб та дизайну. Найвідоміший придністровський дизайнер Володимир Галанін відзначив 75-річний ювілей.

За плечима професіонала реалізація десятків, а то й сотень проектів. І визнання колег. Інакше не був би Галанін президентом Спілки дизайнерів Придністров’я, членом-кореспондентом відділення «Художній та індустріальний дизайн» Міжнародної академії наук, членом Координаційної ради міжнародної асоціації «Спілка дизайнерів», заслуженим діячем мистецтв Придністров’я.

Про творчий шлях ювіляра – в нарисі, розміщеному на 7-й шпальті чергового випуску газети.

У суботньому номері «Гомону» читачі також можуть дізнатися:

як провели День відкритих дверей у ТЮІ та Суворовському училищі;

які враження у відвідувачів залишила фотовиставка «Контрасти поколінь»;

як спорт загартовує людей, робить їх сильнішими;

як харчуються малюки в кам’янських дитячих садках;

як уникнути виробничого травматизму;

як використовувати сонячне світло для виробництва електроенергії;

… і з якою інтенсивністю світитиме Сонце наступного тижня.

Головне фото Сергія Марченка.