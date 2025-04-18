Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 19 априлие, ал зиарулуй ностру:

Мунка де педагог е чя май де рэспундере ши, тотодатэ, чя май плэкутэ ши интересантэ. Челе дин урмэ, пробабил, ау ши детерминат-о пе Елена Георгевна Рошкован сэ ышь дедиче вяца анумей ачестей месерий. Думняей аре о векиме ын мункэ импунэтоаре – лукрязэ дежа 40 де ань ын калитате де професоарэ де лимбэ ши литературэ молдовеняскэ ла уна ши ачеяшь институцие — шкоала медие русэ дин сатул Ближний Хутор, районул Слобозия, сат мултинационал (украинян).

Деталий гэсиць ын артиколул «Промовязэ лимба ши традицииле»

Фачець куноштинцэ — Наталия Яковлевна Елфутина, педагог де штиинце сочиале, историе, библиотекарэ ши аутоаре а шапте кэрць историче едитате пентру копий. Ну демул а партичипат ла конкурсул повестирилор, организат де «Русский дом» дин Кишинэу. Аутоаря нистрянэ а окупат примеле доуэ локурь, девенинд мембрэ а организацией етнокултурале «Асочиация Скрииторилор Рушь дин РМ».

Деталий гэсиць ын артиколул «Ынтре трекут ши презент»

Тыргуриле локурилор ваканте де мункэ сынт о портунитате пентру ачей каре вор сэ се ынкадрезе ын кымпул мунчий. Речент унул де ачеста а авут лок ла Тираспол, фиинд организат де сервичиул де окупаре а форцей де мункэ ал Чентрулуй де Асигурэрь ши Протекцие Сочиалэ дин капиталэ. Ла евенимент ау партичипат 14 организаций ши 2 институций де ынвэцэмынт професионал. Оаменилор ле-ау фост пропусе чирка 1000 де локурь ваканте де мункэ ну нумай ла Тираспол, дар ши ла ынтреприндериле дин районул Слобозия.

Деталий гэсиць ын артиколул «Алеӂе-ць ун лок де мункэ!»