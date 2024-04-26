Вам буде цікаво! Читайте в номері газети «Гомін» за 27 квітня

Три десятиліття в пошуку компромісу

Завтра виповниться 30 років від дня, коли розпочалися офіційні переговори між Молдовою та Придністров’ям. 28 квітня 1994 року в приміському ресторані «Фоишор», між Бендерами та Тирасполем, відбулася перша після закінчення збройного конфлікту зустріч між лідерами ПМР Ігорем Смирновим та РМ Мірчею Снєгуром.

Переговорний формат «5+2» за участю гарантів, посередників і спостерігачів за цей час пізнавав як злети, так і падіння. Головний результат – гармати не стріляють, а сторони намагаються налагодити компроміс для мирного співіснування.

Про підсумки тридцятирічного шляху та перспективи взаємин між Кишиневом і Тирасполем говорили цього тижня в ПДУ. Свідком розмови спеціалістів став і наш кореспондент. Його нотатки опубліковані на сторінці 2.

Подарунки пожежникам

Якраз до професійного свята співробітників пожежної охорони до Тирасполя прибули п’ять пожежних машин китайського виробництва. Такого щедрого подарунку придністровським вогнеборцям ще ніколи не робили.

Прибуття до республіки нової спеціальної техніки, яка стане помічником у ліквідації не тільки пожеж, а й наслідків інших техногенних катаклізмів і природних явищ, стало реальним втіленням відповідної державної програми, ухваленої депутатами Верховної Ради.

Передати подарунки новим господарям до МВС прийшли керівники республіки, які запевнили рятувальників, що взятий курс на забезпечення пожежних підрозділів новою спеціальною технікою буде продовжений. Ці запевнення чув наш кореспондент, який поділився подробицями урочистої церемонії з читачами газети на сторінці 3.

Хліб – на марці

Трудовий колектив ЗАТ «Тираспольський хлібокомбінат» відзначив 90-річчя підприємства. На адресу його працівників лунали численні привітання, найкращих удостоїли державних і відомчих нагород.

У низці святкових заходів значилося і спеціальне гасіння тематичної поштової марки. На ній зображений головний продукт харчування – хліб, а також інша продукція, яку щодня виготовляють столичні хлібопекарі. Як запевняє директор ДУП «Марка Придністров’я» Всеволод Лаврентьєв, тема продуктів харчування буде продовжена в нових серіях марок за сприяння підприємств харчової промисловості республіки.

Про те, як відбулося спецгасіння нових марок на столичному хлібокомбінаті, на сторінці 5 розповів наш кореспондент.

А ще про те…

Яку продукцію випускає рибницьке підприємство «Рист».

Як прославляють рідне Придністров’я кам’янські спортсмени.

Чим живе с. Шевченко, що на півночі нашої республіки.

… і якою буде погода наступного тижня.

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