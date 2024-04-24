«80 лет освобождения Приднестровья»

Так названа фотовыставка, которую совместно подготовили ГУ «Приднестровская газета» и редакция газеты «Приднестровье».

В презентации приняли участие главные редакторы, воспитанники школы юного журналиста при Союзе журналистов Приднестровья, студенты столичного техникума коммерции и ПГУ, а также учащиеся школы № 11 г. Тирасполя.

Экспонаты фотовыставки подготовлены фотокорреспондентом газеты «Приднестровье» Виктором Громовым и предоставлены музеями городов Тирасполь, Бендеры, Слободзея, Григориополь, Каменка.

Участники мероприятия почтили память воинов Великой Отечественной войны минутой молчания. Школьники и студенты поделились воспоминаниями прадедов, отметив важность сохранения памяти о них.

Был продемонстрирован документальный фильм Первого Приднестровского «И враг бежит». Он подробно демонстрирует события освобождения Тирасполя и его восстановления.