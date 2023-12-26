Год АПК – в газетных строчках

2024-й уже на финишной прямой, а значит, самое время подвести его предварительные итоги. Не претендуя на всеобъемлемость, сконцентрируемся на аграрном секторе, жизни села и развитии сельского туризма. И неспроста, поскольку этот год был объявлен в Приднестровье годом АПК, сельских территорий и сельского туризма.

Миссия СМИ при этом состояла в освещении мероприятий, внесенных в план по его проведению. Активно подключились к реализации этой важной, поистине государственной задачи, и сотрудники газет «Приднестровье», «Гомин», «Адевэрул Нистрян», входящие в структуру ГУ «Приднестровская газета».

Об активности журналистов в этом направлении свидетельствуют многочисленные заметки, информации, корреспонденции, аналитические статьи, интервью, репортажи, очерки, опубликованные на страницах республиканских печатных изданий. Их суть и краткое содержание находили отражение в информационных обзорах, на постоянной основе публикуемых на официальном сайте государственного учреждения «Приднестровская газета». Завершающий в этом году предлагается ниже.

В год АПК, сельских территорий и сельского туризма республиканские газеты нередко выступали в качестве своеобразного рекламного агента для проводимых по плану мероприятий и акций. Так, в частности, в одном из номеров газеты «Гомин» под рубрикой «Новости коротко» журналисты информируют читателей о проведении осенних сельскохозяйственных ярмарок в Дубоссарском районе.

Очерк о жизни и трудовых достижениях потомственного агрария Федора Стурзы, живущего в Каменском районе, написала собкор газеты «Гомин» по самому северному району ПМР. И назван этот материал «Жизнь, посвященная земледельческому труду».

О продукции, изготовляемой ООО «Рист», рассказывает газетный материал «Гомина» под названием «Качественная продукция рыбницкого предприятия». В основе переработки – собственное сырье, собранное на собственных полях. Постепенное расширение спектра направлений производственной деятельности этого хозяйствующего субъекта влечет за собой и рост числа рабочих мест.

О достижениях работников «Риста» в статье «Солнечный дар в максимальной сохранности» рассказал читателям и журналист газеты «Приднестровье».

В Каменском районе, впрочем, как и во всех ее регионах, в профессиональный праздник работника сельского хозяйства чествовали лучшие аграрные предприятия. В их числе и труженики ООО «Каменский колос». О том, каким выдался для предприятия 2024-й сельскохозяйственный год на страницах газеты «Приднестровье в интервью под названием «Погода подвела, люди – нет» рассказал его директор Олег Наричук.

Заголовок одной из статей «Адевэрул Нистрян» «Развиваем туризм в Приднестровье» послужил своеобразным девизом и для творческого коллектива газеты, проникшегося чувством сопричастности к выполнению этой благородной миссии. Не зря в течение года ее журналисты уделяли этой теме особое внимание. Многочисленные свидетельства – на страницах издающегося на молдавском языке издания. Вышеупомянутый материал рассказывает об эволюции гостевых домов Светланы Палазник, что в Гоянах, и «Агропансион Поята». Объекты пользуются неизменной популярностью как у местных, так и иностранных туристов, впрочем, как и экскурсии по заповеднику «Ягорлык». Журналист «Адевэрул Нистрян», опираясь на собственный информационный опыт, делает в публикации вывод: несмотря на все сложности, туристические объекты республики будут по-прежнему развиваться с целью привлечения туристов. А сама отрасль вполне может стать существенным донором республиканского и местных бюджетов.

Актуальная тема продвижения приднестровского туристического продукта продолжена корреспондентом «Адевэрул Нистрян» в публикации под названием «Привлекательная для туристов». В нем информация о том, как для туристов, блогеров и турагентов из Молдовы, Италии и Португалии организовали информационный тур по достопримечательностям Приднестровья. Для нашей республики – это возможность популяризации туризма на международном уровне и привлечение большего количества туристов.

«Интересные истории, факты и легенды». А этот материал рассказывает о шестидневном марафоне экскурсий по достопримечательностям ПМР, который для 400 педагогов был организован госадминистрацией Бендер. В течение каникулярной недели они побывали в Рашкове, Каменке, на Дубоссарской ГЭС, в заповеднике Ягорлык, в Слободзее и Чобручах.