У  номері газети «Гомін» 25 листопада ви зможете прочитати

Якщо купувати, то лише своє, придністровське

У день храмового свята, 21 листопада, в центральній частині Рибниці можна було побачити безліч наметів, у яких розмістилися представники торгівлі різних форм власності: великих підприємств, селянсько-фермерських господарств та індивідуальних підприємців.

Тут відбувалася заключна цього року виставка-ярмарок «Купуй Придністровське!»

Стор. 3.

Майстри з великим серцем

Тираспольська картинна галерея порадувала шанувальників мистецтва відразу двома виставками. «Усе те, що я так люблю» представили майстрині Наталя Страсевич, Тетяна Гайдей та Галина Павловська, а «Барельєфи часу» відтворив Володимир Аліфанов.

Творці представили понад 100 унікальних робіт, виконаних у різний час: яскраві картини, написані аквареллю та олією, вишукані авторські ляльки, виконані в техніці пап’є-маше, та чудове художнє різьблення по дереву. Більшу частину експонатів глядачі побачили вперше.

Подробиці читайте на стор. 6.

У День матері – з вдячністю та любов’ю

Мама… Перше слово кожної дитини. Синонімів до нього тільки у словнику – близько двох десятків. Є ще епітети й порівняння, ласкаві звернення, що з’явилися в кожній сім’ї та притаманні лише їй. Їх не злічити, тому що людина знаходить свої особливі слова, щоб виразити любов і ніжність до неньки, глибоку вдячність та повагу до неї.

Найкращі з цих слів пролунають у нашій республіці в неділю. Урочисті та ніжні, офіційні й вельми особисті. Поза сумнівом, кожна людина знає, що сказати головній у житті жінці з нагоди Дня матері.

Про цікаву сім’ю Івана і Світлани Гайдей з Окниці читайте на стор. 7.

Головне фото Аліси Коханової.