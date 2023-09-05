Рассказы о селе

С яркими и содержательными повествованиями о сельской жизни самых разных жанров на страницах республиканских изданий, входящих в структуру ГУ «Приднестровская газета», выступают их корреспонденты. Лето для сельчан самая жаркая пора не только в прямом, но и в переносном смысле этого слова. Именно в это время созревает большинство сельскохозяйственных культур, которые необходимо убрать. Нелегким этот период является и для «людей пишущих». О том, как они справляются с этой информационной нагрузкой, свидетельствуют публикации республиканских газет «Приднестровье», «Гомин», «Адевэрул Нистрян».

Не секрет, что и в сфере АПК ощущается нехватка кадров. Проблему эту решают на разных уровнях, в том числе самых высоких. В статье газеты «Приднестровье» под названием «В сельском хозяйстве не место стереотипам» журналист рассказывает о производственной практике студентов столичного аграрно-технологического колледжа им. Фрунзе. Будущие мехатроники проходят ее на полях фирмы «Агросид», что за Ближним Хутором.

Подробности визитов премьер-министра Александра Розенберга в Слободзейский и Григориопольский районы, в ходе которых особое внимание уделили решению проблем АПК корреспонденты «Приднестровья» изложили в статьях «Современный подход» и «Развиваемся и работаем дальше».

«Поле труд любит». Этот не подвергающийся сомнению заголовок на страницах газеты «Приднестровье» предпослан публикации, в которой рассказывается о работе многопрофильного аграрного хозяйства «Фикс» из Терновки.

В Дубоссарском районе одним из постоянных и обязательных поставщиков молока на Тираспольский молочный комбинат является ферма, что в селе Цыбулевка. О взаимовыгодном сотрудничестве с переработчиками в материале газеты «Приднестровье» под заголовком «Свое молоко» рассказывает руководитель МТФ Дмитрий Кырлиг.

О том, как сегодня работается аграриям корреспонденту «Приднестровья» рассказал руководитель КФХ с. Красногорка Александр Саранча. Его мнение на современное состояние отрасли читатели газеты могут узнать из статьи «Закон плодородия».

Очередная творческая командировка привела журналиста республиканской газеты «Приднестровье» в с. Незавертайловка. Подробности о том, как живут и работают жители этого населенного пункта читатели могут узнать из материала «До встречи, Незавертайловка!»

Приднестровье – край, где занятие сельским хозяйством, дело рискованное. Исправить затруднительной ситуации может расширение поливных площадей. Хотите узнать больше какая работа в этом отношении ведется в республике прочитайте статью в газете «Приднестровье» под названием «Орошение создает дополнительные возможности».

В Дубоссарах птицеводство всегда было приоритетной отраслью сельского хозяйства. И сегодня эта традиционная для района сфера АПК продолжает развиваться, но уже не в виде огромных комплексов, а крестьянско-фермерских хозяйств. О том, как нелегко вырастить курицу, которая несет яйца, рассказывает собкор «Приднестровья» в публикации «Труд в радость на родной земле».

Председатель Правительства Александр Розенберг провел пресс-конференцию. Примечательно, что самые часто задаваемые премьеру вопросы касались работы агропромышленного комплекса. Ответы на них – в статье газеты «Гомин» под названием «Обо всем, что волнует приднестровцев». Фирма «Шериф» – основа приднестровской экономики. Нынешним летом ей исполнилось 30 лет. Эта многопрофильная компания успешно работает и в агросекторе. Об этих особенностях корреспондент «Гомина» рассказывает в публикации «От небольшой компании до солидного холдинга».

Хронику нынешней уборочной кампании газета «Гомин» приводит в статье «Сбор зерновых набирает темпы».

Многие уже как данность стали воспринимать богатый туристический потенциал Приднестровья. В очередь на путешествия выстраиваются и туристы из других стран. Для туроператоров, гидов и работников туристических информационных центров из Молдовы был организован второй инфотур по сельским достопримечательностям. Путь гостей лежал в сёла Рашков, Садки, Валя-Адынка, Константиновка и Подойма Каменского района, а также Зозуляны, Строенцы и Белочи Рыбницкого. Как отмечает в статье «Сельский туризм доступен и соседним государствам» корреспондент газеты «Адевэрул Нистрян», «цель этого мероприятия –продемонстрировать туристический потенциал сельской местности Приднестровья тем, кто работает в туриндустрии и привлечь сюда туристов».

«Конкурс красоты для… коров». Это название статьи газеты «Адевэрул Нистрян», которая рассказывает о прошедшем на ферме сельхозпредприятия «Терра Ностра» в с. Бутучаны конкурсе красоты среди коров симментальской породы. Как отмечалось в ходе прошедшего в это же время семинара с участием аграриев, сегодня 70% молочной продукции в республике изготавливается из собственного сырья.

Фото: www.agroinvestor.ru