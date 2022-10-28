Анонс газеты «Приднестровье» на 29 октября

В завершающим октябрь субботнем номере главной газеты республики можно прочитать о работниках дорожной отрасли, коллективе известной фирмы «Интерцентр Люкс», встрече литераторов в дендропарке и многом другом.

По традиции, на последнее воскресенье октября приходится День автомобилиста. Но этот праздник относится ко всем, кто занят важным и нелёгким трудом в дорожной отрасли. Им и посвящена публикация, открывающая номер, «ДОроги дороги». «Эх, путь-дорожка, фронтовая…». Слова из известной песни о шоферах Великой Отечественной войны подойдут и тем водителями, которые внесли вклад в защиту Приднестровья в 1992 году. Боевые действия обошли стороной Каменский район. Но только территориально. Многие защищали родную землю на позициях, многие доставляли туда продовольствие, медикаменты, другую помощь… Крепко держался за баранку в то нелегкое время и Анатолий Степанович Геба, работавший водителем Каменской ЦРБ. Опытный шофер чаще других коллег по автогаражу преодолевал опасный путь до Тирасполя, Дубоссар и не только…

30 лет назад с четырех швейных машинок начинался путь «Интерцентра Люкс». Будущие приднестровские Диоры начинали с арендованного полуподвала и выпуска первого изделия, которым в то время дефицита была ночная сорочка. Но уже в начале пути избрали стратегически оправданный курс на массовый пошив, промышленный опыт организации производства. Как за эти годы «Интерцентр Люкс» вырос в большой дом современного производственного многоотраслевого комплекса, работающего в форме вертикально-интегрированного холдинга в материале «Одной судьбой с республикой мы связаны».

Как прошел храм села в Терновке? Зажигательно? Естественно. Весело? Это даже не обсуждается. Атмосферно? Конечно же. Но! Самое главное — душевно! В этом году храмовый праздник посвятили семьям. О параде семейных ценностей, чествовании супружеских пар, которые более 50-ти лет в браке и молодых семей, у которых в этом году родились малыши, в публикации «В храм села хранить семью».

Теплым солнечным днем октября, когда распогодилось, поэты и писатели союза писателей Приднестровья провели встречу в Тираспольском дендропарке. После нескольких лет карантина она была первая, долгожданная. Всем хотелось поделиться мыслями, поговорить, пообщаться и почитать накопившиеся за долгий срок произведения. Представить на суд своим коллегам по перу. Традиционный осенний День поэзии прошел на поляне среди каштанов, более поэтической обстановки и представить нельзя!

Союз писателей просит поэтов Приднестровья присылать свои произведения для таких подборок по адресу samarina-57@mail.ru.

Тренировка танцоров шла полным ходом. По залу между ребят мелькала ее фигура – точеная, с идеальной осанкой. Фактурность ног и рук говорила о том, что здесь проработана каждая мышца, каждый миллиметр тела. Она наклонялась к ребятам, присаживалась на одно колено, корректируя их движения. И спокойным, но твердым голосом вела счет. За этим действом, признаться, можно было наблюдать бесконечно. Интервью с ней, Ольгой Якимченко, руководителем театра танца «ВООМ» под названием «Время думающих танцоров» наверняка заинтересует читателей.

«Бабушка срезала сегодня последние розы в этом году,» — пишет мама ранним утром в выходной. «Печально, конечно,» — приходит ей ответ, за которым кроется попытка отстраниться от детских воспоминаний. Неудачная. Все потому что октябрь — месяц ностальгии. Терпкое настроение этой осени, тоска по прошедшему детству и целый палисадник цветов в эссе «Последние розы».

Загадочная история любви к книжным полкам, шуршанию страниц и треску корешков в этом материале, конечно, интересна, но ещё более интересен тайный мир, в котором обитают книголюбы. Называется он «Букинист», а попасть туда можно, прочитав материал «Среди книжных шкафов».

Пожалуй, каждый имеет представление о крошечных, но знаменитых на весь мир птичках семейства колибри. Увы, всё это миниатюрное великолепие обитает на другом краю света. Если кто-то из ваших знакомых будет уверять, что видел колибри в своём саду – не верьте. На самом деле он принял за известную заморскую птичку местную бабочку, удивительно похожую на неё в полёте. Бражники – настоящие звёзды в мире насекомых. О них – в материале «Бабочки-колибри и даже чёрная магия».

О Джозефе Пулитцере слышали? Нет?! А о Пулитцеровской премии? Об этом в постоянной рубрике «День в истории».

Традиционно в номере: приметы месяца, магнитные бури, гороскоп.