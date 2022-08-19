Анонс газеты «Приднестровье» на 20 августа

Для субботнего номера журналисты главного печатного издания республики подготовили немало интересных материалов. Читатели смогут прочитать о начале Ясско-Кишиневской операции, узнают, что писал Вольтер великой Екатерине второй, совершат путешествие в село Вадатурково, познакомятся с работами селекционеров Приднестровья и не только.

20 августа исполняется 78 лет со дня начала Ясско-Кишинёвской операции. Впоследствии седьмой «Сталинский удар» сравнят с битвой у Канн в 216 году до нашей эры. Откуда пошло это название расскажет публикация в рубрике «Листая мемуары» «”Канны”, начавшиеся на берегу Днестра».

Газета продолжает рассказывать о работе приднестровских селекционеров. На сей раз повествование будет о НИЦССА – Научно-исследовательском центре селекционного семеноводства и агротехники. Это частное научное учреждение, плоды труда, которого хорошо себя зарекомендовали в странах и ближнего, и дальнего зарубежья. О работе НИЦССА читайте в материале «Что озадачило российского премьера?».

Конкурс союза журналистов Приднестровья «За Родину!» продолжается. В нем принимают участие и юные дарования, работы которых публикует газета. Учащаяся теоретического лицея №1 Анастасия Вдовина пишет о своем отце Владимире Константиновиче. Летом 92-го года он с оружием в руках встал на защиту нашей республики.

О другом защитнике Бендер — Анатолии Григорьевиче Булда пишет ученица 11 класса Бендерской средней школы №15 Татьяна Райнова. Слова ее героя «Но, если бы сейчас судьба распорядилась так, что снова пришлось бы пройти тот путь, никто бы из нас долго не думал», как нельзя лучше отображают позицию патриота.

Французский философ Вольтер писал о наших краях, хоть и не бывал здесь. Он посвятил целую книгу Карлу XII, львиная часть которой описывает его бендерский период. А еще Вольтер вел активную переписку с Екатериной Великой и даже поздравлял ее с взятием Бендер! Об этом – очередной исторический очерк.

Говорят, Стамбул – город контрастов, впрочем, как и Марсель… Газета «Приднестровье» предлагает совершить небольшое путешествие в село Вадатурково Рыбницкого района, где также немало контрастов, заслуживающих внимания и осмысления. Увлекательный и, во-многом, иронический очерк – «Вадул-Контрастулуй – такая область».

«Родовое гнездо, свитое чужими клювами» — на литературной странице газеты очередной рассказ на тему зыбкой семейной эмпатии, которая из года в год становится все тоньше.

На прилавках — вся палитра урожая, от баклажанов до персиков. Сколько стоит овощное лечо и фруктовый салат, читайте в рубрике «Вести с рынка или что почем».

Традиционно в номере день в истории, гороскоп, сканворд и погода.