У суботньому номері газети «Гомін» 04 червня ви зможете прочитати:

Усі сили й час дарувати дітям

Указ про нагородження рибничанки Олени Матвєєвої орденом «Мати-героїня» 18 травня нинішнього року підписав Президент Вадим Красносельський. Цієї високої нагороди Олена Сергіївна була удостоєна за материнський подвиг, гідне виховання десятьох дітей, а також їх всебічний і гармонійний розвиток як особистостей нашого суспільства.

Про багатодітну сім’ю з Рибниці дізнаєтеся на стор. 4.

Моя любов – це хімія і школа

Хімія – складна дисципліна і для викладання, і для розуміння учнем. Тому в освітній системі повинна працювати людина, яка бачить хімію з різних точок зору, і своїм ставленням до роботи викликає пошану до предмета. Здається, Олена Ананіївна Лукашина і є таким фахівцем.

Як стати прикладом для наслідування своїм учням, як прищепити їм любов до навчання – читайте на стор. 6.

Поради батькам щодо літніх канікул

Початок літніх канікул – справжнє «стихійне лихо» для багатьох батьків. Добре, якщо відпочинок дитини завчасно спланований. А якщо ні? Тоді до повсякденних батьківських турбот додається ще одна – найголовніша і найбільш важлива: як убезпечити сина чи доньку? Ця проблема не виникає спонтанно, вона існує завжди. Адже всі ми знаємо, які несподівані ситуації можуть підстерігати наших дітей на вулиці.

Поради, опубліковані на стор.8, можуть вам знадобитися.

Фея з пером у руках

На пологому березі блакитної річки сидить чарівна Фея. Її сукня зливається з соковитими травами, що простяглися ген далеко за обрій. Голова заквітчана віночком з польових маків та волошок, погляд лагідний, теплий. Уста, кольору стиглої вишні, приховують щиру усмішку, даровану всьому живому. Казкова Фея одну за одною нанизує дивні намистинки, неначе стиглі черешні, на таку тонку, але пружну і довгу нитку свого життя. Скільки їх у неї? І не злічити.

У матеріалі на стор.9 читайте про відому придністровську письменницю та поетесу Ларису Миколаївну Стойлову – звичайну жінку з незвичайним смаком і відчуттям сили слова.