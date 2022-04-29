Анонс газеты «Приднестровье» на 30 мая

В свежем номере главной газеты республики обзор самых важных событий и фактов, рассказы о замечательных людях и многое другое.

Завтра – 1 мая! Для многих он утратил первоначальный политический и социальный смысл и стал поводом для встреч с друзьями, коллегами и приятного отдыха в кругу семьи дома и на природе. В этот день мы будем говорить о природе, погоде, работе, здоровье, семье, политике… Будем вспоминать и мечтать, и обязательно надеяться на то, что завтра будет лучше, чем вчера и сегодня.

Улицы, названные в честь всемирного дня трудящихся, можно встретить в городах на всем постсоветском пространстве. Их не счесть. Тирасполь не стал исключением. О прошлом и настоящем одной из центральных улиц столицы читайте в материале: «Первомай на карте – Первомай в сердце».

Он упорно движется вперед, не обращая внимания на препятствия, сложности и комментарии «диванных критиков». Сегодня у него немало последователей, единомышленников, вышедших из его «школы». Основателем ее является некогда профессиональный спортсмен, а ныне пропагандирующий здоровый образ жизни и регулярные тренировки через массовые занятия физкультурой под открытым небом. О том, как здоровый образ жизни становится модным в Приднестровье в интервью «Фестиваль спорта от Виталия Кожокару».

«В детстве любила перечитывать книгу «Моя семья и другие звери» Джеральда Даррелла. – пишет Инны Якименко в статье «Это наши «дети». — Поскольку мне не разрешали заводить домашнего питомца, тайно завидовала главному герою книги и мечтала когда-нибудь обзавестись «меховым другом»». Завести много-много пушистых и не очень друзей всегда мечтала и героиня публикации Валентина Морозова, хозяйка столичного Дома животных.

Прошедший в минпросе конкурс «Я и мое будущее в Приднестровской Молдавской Республике» — это своеобразное откровение. Школьники из всех уголков нашего края искренне делились своими мыслями, порой наивными, а порой глубокими, на заданную тему: «кем я стану для этого мира?», «каков будет мой жизненный путь?» Вопросы сложные, и над ними стоит думать на протяжении всей жизни. Редакция газеты участвует в проекте и дает площадку для мыслей всех ребят. Продолжение следует!

Провести выходные весело и интересно предлагает газета и своим маленьким читателям. В субботнем номере их ждет детская страничка со стихами, занимательными заданиями, вопросами и конечно кроссворд.

Традиционно в номере весенние приметы мая, праздники и памятные даты, магнитные бури, гороскоп.