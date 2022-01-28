Анонс газеты «Приднестровье» на 29 января

В свежем номере главной газеты республики журналисты газеты «Приднестровье» презентуют новый проект «Мои года – мое богатство». Страница для людей «серебряного возраста. В ней будут душевные истории, домашние секреты, юридическая консультация, советы специалистов по медицине, поэзия, объявления о знакомствах. Редакция надеется, что подборка таких материалов заинтересует читателей, и они примут активное участие в их подготовке.

Мерный ход рубрики «Это наша с тобой биография» подошел к 2016 году. Выборы Президента ПМР, валютный кризис, когда в обменниках не было долларов, а также выступление на онлайн-площадке ПГУ российского философа Александра Дугина. Год выдался достаточно событийным и в мире: в Турции чуть не случился переворот, а Молдову после победы Игоря Додона на выборах снова накрыла волна протестов.

Погружение в мир фольклора может начаться неожиданно, уже на сельской остановке… Особенно если взглянуть на мозаичные образы, созданные советскими мастерами, сквозь призму самой сказочной рубрики «Шкатулка самоцветов». О впечатлениях, сюжетах, мыслях, рождаемых мозаикой, — в материале «Цветы среди зимы».

Основная работа Аллы Пашулис — переводчик на обувной фабрике «Терри-Па». Но, увлекшись спортом, она однажды подумала, а не попробовать ли себя в тренерской деятельности. И пошла учиться в школу фитнес-инструкторов. Сегодня она – востребованный тренер у людей разных возрастов. К ней идут не только гламурные леди за красотой тела, но и самые простые люди, которые думают, что современный тренажерный зал не для них. А она дарит им веру в себя и в то, что жизнь в любом возрасте может быть наполнена хорошим самочувствие и таким же настроением. О том, что в жизни возможно почти все, стоит только очень захотеть, читайте в статье «Спорт без ограничений».

Для большинства взрослых приключения ассоциируются все-таки с некой опасностью, неожиданностями, необоснованным риском и нестабильностью. Для нас, чем меньше в жизни приключений, тем, соответственно, лучше. Дети на этот счет имеют абсолютно противоположную точку зрения. Для ребенка приключения — это, прежде всего, познание и открытие мира. Что-то увлекательное и интересное, что должно с ним случиться. Газета «Приднестровье» приглашает маленьких читателей окунуться в мир захватывающих и увлекательных приключений, а еще узнать много новой и интересной информации из детской страницы «Навстречу приключениям».

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