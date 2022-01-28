Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 29 януарие, ал зиарулуй ностру:

Вяца догарулуй а фост о вешникэ мункэ креативэ де-а лунгул секолелор. Ын ултима жумэтате де вяк, ынсэ, вяца а девенит о вешникэ луптэ ку пластикул… Аць ынчеркат сэ бець апэ динтр-о канэ де пластик ши апой дин доницэ… Паркэ аре алт густ… ка ши винул пус ын бутоюл де лемн. Догарий, дакэ май сынт пе ундева, ынчаркэ сэ се потривяскэ времурилор. Бутоае де лемн ну май требуеск апроапе нимэнуй, яр одатэ ку апариция индустрией ши обьектелор де пластик, ачастэ окупация де вякурь а интрат ын деклин. Ле рэмыне доар сэ май факэ дин кынд ын кынд лингурь пентру туришть. Догэритул е о артэ сау месерие? Рэспунсул ыл афлаць, читинд артиколул «Винул, лемнул ши догэритул».

Не-ам обишнуит ку имаӂиня елевулуй аплекат асупра кэрций. Май пуцин конштиентизэм, ынсэ, кэ ши ынвэцэторий ноштри сынт чей каре ынвацэ. Ка сэ фим ын перманенцэ ла нивелул аштептэрий дисчиполилор, ной не инструим систематик, пентру а куноаште методе модерне, авансате де предаре. Скопул урмэрит де даскэль есте мереу ачелашь – де а ле дезволта елевилор деприндерь практиче ши де а ле ажута пе виитор сэ транспунэ, сэ апличе ын вяцэ куноштинцеле акумулате пе бэнчиле школий. «Кум се симте лимба молдовеняскэ ла еа акасэ?» афлаць, читинд артиколул ын денумиря кэруя се пуне ачеяшь ынтребаре.

Практик ну екзистэ ом ын сатул Мэлэешть, районул Григориопол, каре ну ар куноаште куплул Черней. Ши нимень ну ва спуне ун кувынт урыт ла адреса лор. Димпотривэ, сатул ый ворбеште доар де бине. Мэринимошь, модешть, симпатичь, дарничь, оспиталиерь, дар, май ынаинте де тоате, адевэраць господарь, немайпоменит де харничь. Деталий афлаць ын артиколул «Дорничь де мункэ, дорничь де вяцэ».