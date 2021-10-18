Результаты мониторинга цен в республике в сравнении с сопредельными государствами

Информация о минимальных ценах на продовольственные товары на внутреннем рынке Приднестровской Молдавской Республики, в Республике Молдова и Украине по состоянию на 7 октября 2021 года Приложение_№1

Информация о ценах на ГСМ в Приднестровской Молдавской Республике, а также в сопредельных государствах (Республика Молдова и Украина) по состоянию на 7 октября 2021 года Приложение №2

Информация предоставлена Министерством экономического развития Приднестровской Молдавской Республики по состоянию на 7 октября 2021 года.