Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 2 октомбрие, ал зиарулуй «Адевэрул Нистрян».

Александру Мизернюк, локуиторул сатулуй Коротна, районул Слобозия, де кынд се цине минте, се ведя ын домениул хортикултурий, ануме селекционынд ши култивынд легуме. Ну а фэкут студий ын ачест домениу. Дар а профитат де орьче оказие пентру а адуна информаций дин кэрць спечиале ши енчиклопедий. Аре ун програм де лукру констант: пе паркурсул анулуй мунчеште ши зиуа, ши ноаптя, нон-стоп, кум ар зиче тинерий. Есте унул динтре пуциний фермиерь каре ышь пермите а доуа плантаре де роший ындатэ дупэ реколтаря примей. Читиць артиколул «Пасиуня е мотивация супремэ» ши вець афла унеле секрете але хортикулторулуй коротнян.

Сэптэмына виитоаре вом сэрбэтори Зиуа Ынвэцэторулуй. Деши ЕЛ ну аре невое де о зи спечиалэ! Фиекаре зи ын каре копилул май ынвацэ сэ скрие о литерэ сау о пэртичикэ дин табла ынмулцирий, есте зиуа ынвэцэторулуй, меритул мунчий ши стрэданией сале! Че есте даскэлул? Ун ом ку хар ши вокацие, ун скулптор де суфлете ши карактере, адеся чел май бун динтре ной. Ун модел де сукчес ын вяцэ, ын ултимэ инстанцэ, кяр ун идеал. Читиць артиколеле дин паӂина 5 ши вець фаче куноштинцэ ку май мулць педагоӂь дин републикэ.

Локуиторий дин питорескул сат Жура дин районул Рыбница ау о историе богатэ ши династий де фамилий фрумоасе. Ымбэтрынеск каселе, мулте динтре каре нич стэпынь ну май ау. Се луминязэ сэлашуриле ку урмашь, ымбрэкынд хайнэ контемпоранэ. Рэмын сэ трансмитэ история пуцинь бэштинашь ку окий сечь ши привиря цинтуитэ. Се мындреште сатул ку лонӂевивий сэй: Иван Царан, Фьодор Мардаров, Валентина Баргиеру, Иван Киларь, Василе Сеник, Дамир Бодюл, Майя Стрих, каре пэшеск прин чел де ал зечеля дечениу. 80 де ань ау ротунӂит чирка 30 де персоане. Алць ноуэ журень ын курынд вор скимба чифра зечилор ын 8. Доуэзечь ши патру ау вырста ынтре 70 ши 80. Читиць артиколул «Ань адунаць ын мэнункюл вьеций унуй сат» деспре тезаурул уман виу ал ачестуй сат.

«Роагэ-те ка сингурэтатя сэ те стырняскэ ын а гэси ун лукру пентру каре сэ трэешть, ындеажунс де мэрец ка сэ морь пентру ел». Мь-ам аминтит ачест читат ал унуй дипломат онландез, кынд ам фэкут куноштинцэ ку Татиана Ликий ши Нели Боринская дин сатул Хрустовая, районул Каменка. Читиць артиколул «Каса пэринтяскэ ну се винде» ши вець афла деспре че пот ворби пе приспа касей доуэ фемей ку пасиунь ши карактере диферите.