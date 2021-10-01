У суботньому номері газети «Гомін» 02 жовтня ви зможете прочитати:

Активісти очистили берег Дністра

Громадські рухи Придністров’я регулярно інформують широкі верстви населення про шкідливість сміття. Якщо не приділяти належної уваги цій соціальній проблемі, то в недалекому майбутньому людство ризикує побачити навколишній світ у жалюгідному стані. Руками небайдужих громадян щорічно здійснюються десятки добрих і корисних справ для природи.

Вірність учительській місії

Шанувати своїх учителів – обов’язок кожного учня, а День учителя – яскрава нагода висловити їм глибоку повагу та любов, показати, наскільки важливою є їхня праця. Це ж вони щодня ведуть їх стежинами країни Знань, відкривають нові горизонти, дають дружні поради, разом з ними жартують, співають, терплять усі витівки. Тож першої неділі жовтня привітайте вчителів – вони заслуговують найтепліших побажань.

Футбол – у маси!

Саме під таким гаслом на Кам’янському стадіоні пройшов відбірковий тур Республіканського турніру «Шкіряний м’яч – 2021». Протягом трьох днів за перемогу, що дає путівку у фінал, боролися учні з шести крупних шкіл району.

Іван Карпенко-Карий – гордість української драматургії

Талановитий драматург-новатор, Іван Карпенко-Карий збагатив українську літературу творами різноманітних жанрів: соціально-побутовою та соціально-психологічною драмою, соціальною комедією характерів, історичною драмою. Високою акторською майстерністю, зокрема природженим вмінням передати найсуттєвіше у психологічно вмотивованій поведінці особистості, він зробив вагомий внесок у розвиток українського театру.

Поради садівникам-городникам

Вважаєте, що, зібравши урожай на своєму городі чи в саду, можете сісти та відпочити? Аж ні, саме тепер, восени, треба приступити до боротьби з бур’янами.

Ми зазвичай дивуємося, наскільки вони бувають плодючі та життєздатні. Ці шкідливі рослини ростуть і розростаються на сухих ділянках, бідних ґрунтах і навіть там, де мало сонця. На грядках з овочами, де ростуть бур’яни, користь від мінеральних добрив знижується до 85 %, в саду з плодово-ягідними культурами – на 40–70 %.