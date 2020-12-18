Анонс газеты «Приднестровье» на 19 декабря

В субботнем выпуске субботнего номера «Приднестровья» читателей ждут немало интересных публикаций.

В последние дни уходящего года на рубеже самой длинной ночи энергетики России и Приднестровья отмечают профессиональный праздник. Невозможно переоценить значение электроэнергии в жизни человека. Она, по сути, основа нашего бытия. О работе людей, которые круглосуточно стоя на блочных щитах управления, освещают и согревают наши дома, питают станки и машины, двигают составы на железных дорогах – энергетиках – читайте в субботнем номере нашей газеты.

В рубрике «милая малая Родина» читатель может ознакомиться с жизнью села Александровка. Здесь нет привыч­ных для каменчан холмов и скал, ко­торые являются неотъемлемой частью пейзажа практически всех населенных пун­ктов района. Совсем нет. Просто совершенно рав­нинная местность с ак­куратными домиками и гордо несущей свои воды рекой Днестр, в которой отражается только небо.

Сергей Иванович Выбиванцев – одна из знаковых фигур тираспольского футбола, а сегодня – тренер городской юношеской команды. Из интервью узнаете, почему футболист вернулся в родной Тирасполь, хотя получил предложение выступать в клубе Высшей лиги СССР «Металлисте» из Харькова, а также как он попал на просмотр к Валерию Лобановскому в «Днепр».

Вы задумывались, какое значение в нашей жизни имеют окна? А сколько образов рождают светящиеся островки надежды для человека, идущего во тьме? А сколько песен создано, где окна – чуть ли не главный герой сюжета? Ответы на эти вопросы читатели смогут получить, прочитав материал нашего корреспондента «Окна моего детства».

Их знают практически все мамы и дети Тирасполя. Их уважают коллеги. С них берут пример конкуренты. А они просто живут своим делом, не оглядываясь по сторонам. Они просто любят детей, их смех и устраивать им настоящие праздники. Любят играть, размышлять, мечтать и шутить вместе с детьми. Потому что, став взрослыми, сами сумели сберечь в себе ребенка. Праздничное агентство «Лукоморье» — это своего рода знак качества, бренд среди корпораций праздников. О том, что у них совсем недавно появился свой дом, о том, чем живет «Лукоморье» сегодня, накануне Нового года, и многом другом читайте в субботнем номере газеты «Приднестровье».

Ну и что – карантин? Ну и что – дистанционное? Это взрослым все не то и все не так. Детям так и этак хорошо. Потому что ведь дети! А на носу – что? А на носу – конец второй четверти, новогодние каникулы, украшение елки и квартиры к праздникам, ожидание Нового Года, наконец! На носу – все самое лучшее! А чтобы ребятам было еще веселее, а родителям сподручнее было устраивать свободное время своих наследников, газета подготовила для своих читателей детско-родительскую страничку «В кругу семьи» и назвала материал «Наколдуем новогоднее настроение вместе!» Читайте, разгадывайте, смейтесь, рисуйте, готовьте – на здоровье!

А также в номере — рецепты приднестровской кухни, гороскоп и истории одного дня.