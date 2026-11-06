Вам буде цікаво! Читайте у номері за 7 листопада

Туристи – бажані гості

Динаміка відвідування республіки іноземними гостями є позитивною. Про це свідчать статистичні дані, з якими редакція газети знайомить читачів у месенджерах та соціальних мережах.

Отже, галузь туризму цілком може стати драйвером розвитку економіки Придністров’я. Особливу цікавість у туристів викликає наша військова історія. У нас чимало пам’ятників і меморіалів, які нікого не залишають байдужими.

Про перспективи військово-історичного туризму читачам «Гомону» на третій смузі розповіли гості постійної рубрики «Експертна думка» подружжя Михайло та Ольга Бурла, науковці НДЛ «Регіональні дослідження» ПДУ.

Якість на високому рівні

Фото Катерини Сидорчук

Для членів комісій республіканського конкурсу «Придністровська якість» і журналістів, які висвітлюють його перебіг, настала напружена пора. Вони буквально щодня відвідують установи, організації та підприємства республіки, які виявили бажання взяти в ньому участь, а їх загалом – майже шість десятків. І щоразу вони дивують і надихають: скільки нової продукції виготовляють наші виробники, постійно підвищуючи якість, підносять її на новий рівень. Мабуть, саме тому товари, вироблені у Придністров’ї, користуються попитом серед покупців як у республіці, так і поза її межами

Щоб краще бачити світ

Фото Надії Полонської

Дубоссарський дитячий садок № 8 «Берізка» – особливе місце, де дошкільнятам з порушеннями зору допомагають краще бачити світ довкола себе. У 1986-му навчальний заклад став спеціалізованим дитячим садком для дітей із порушеннями зору. Сорок років тут працюють за спеціальною програмою, поєднуючи зусилля лікарів, освітян і батьків.

За цей час накопичено великий досвід. Тут щодня доводять, наскільки важлива увага до особливостей дитини, терпіння та спільна робота дорослих.

Про те, як із найменшим поліпшенням зору з’являються нові можливості для розвитку, навчання та повноцінного спілкування з навколишнім світом, у статті, опублікованій на сьомій сторінці «Гомону», розповідає наш кореспондент.

Крім того, творчий колектив газети підготував для читачів ще низку публікацій, які розповідають про:

– діяльність органів державної влади;

– волонтерів із Дністровська;

– новий проект Кам’янського районного управління культури;

– засвоєння молоддю історичних знань.