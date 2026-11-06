Анонс газеты «Приднестровье» на 7 ноября

Фото А. Выговской

За 65 лет Рыбницкий цементный комбинат пережил немало перемен: рос и расширял производство, преодолевал кризисы, осваивал новые технологии. Но что помогало предприятию оставаться на плаву в самые непростые времена? Об этом – в разговоре с директором комбината Оксаной Бакой «Крепкий характер большого производства».

Фото из архива В. Громова

Люди старшего поколения с теплом вспоминают демонстрации, маёвки, да и саму жизнь в Стране Советов. В связи с Днём Октябрьской революции газета «Приднестровье» подбирает ключи к пониманию прошлого. «От «Авроры» к Гагарину» – зарисовка о том, почему историю важно знать такой, какой она была…

Фото из архива Э. Батрынча

Как совместить многочасовые занятия музыкой, учёбу, международные конкурсы и работу с детьми? Для Эмилии Батрынчи это не просто насыщенный график, а жизнь, в которой одно увлечение дополняет другое. Что помогает молодой пианистке добиваться успеха и почему самые дорогие для неё победы не всегда связаны с наградами, узнаете из зарисовки «Музыка, учёба и труд».

Фото из архива Новости Приднестровья

Со времён средневековья в Приднестровье живут предки белорусов. В постоянной рубрике «Народ как река» газета расскажет о совместной борьбе предшественников с общим врагом, о том, какой путь прошли родственные народы. «Братство, приятельство и мир» – исторически укоренившиеся идеалы, за которые заплачено дорогой ценой.

Фото В. Громова

В Белочах Рыбницкого района есть места, ради которых стоит свернуть с привычного маршрута и отправиться в небольшое путешествие. Здесь хранят память о казаках, берегут старинные родники, рассказывают удивительные истории и любуются красотой природы. Что удалось увидеть и узнать нашим корреспондентам в гостеприимном селе, читайте в репортаже «По дороге к Красной скале…»

Фото Е. Пужанской

Что может рассказать обычная деревянная дощечка и как вдохнуть в неё новую жизнь? Ответ на этот вопрос знает учитель истории из Новокотовска Надежда Слисаренко. Её работы не просто яркие поделки, а целый мир образов, красок и народных мотивов. В чём секрет её мастерства, читайте в материале «У дерева есть душа».

Фото Л. Лупашко

В Каменке Борис Швец – местная знаменитость: он успевает управляться с мини-фермой, развозить заказы и вовремя приходить на смену в санаторий. Любой экономист назвал бы этот труд невыгодным, но у Бориса и его жены Валентины совсем другие мотивы. Какие? Узнаете из очерка «Это забота и любовь…».

Фото из архива ансамбля

В ноябре 1961 года супруги Евгений и Тамара Зарицкие основали небольшой танцевальный кружок на базе Бендерского шёлкового комбината, не случайно названный «Приетения». Впоследствии ансамбль даже удостоится чести выступать на Олимпиаде 1980 года в Москве. Прошлому и настоящему этого славного фольклорного коллектива посвящён материал «Приетения – значит дружба».

Фото В. Громова

В один из дней осенних школьных каникул тираспольский техникум коммерции, среди направлений которого есть поварское и кондитерское дело, провёл для детей мастер-класс по формированию и украшению блинов. Участниками стали 19 мальчиков и девочек, учащихся 2 «Д» класса ТСШ №9, а инициаторами – их родители. Подробнее об этом увлекательном и креативном мероприятии, а также о роли блинов в отечественной культуре расскажет зарисовка «Первый блин не комом».

Фото сгенерировано ИИ

«Покупая дом, выбирай соседа» – гласит народная мудрость. Впрочем, согласно другому изречению, всё течёт, всё меняется. Меняются соседи и отношения с ними. Меняемся мы… Но в любой ситуации всё же главное – не конфликтовать. Удастся ли это главным героям? Ответ — в юмореске «Шельма».