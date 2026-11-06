Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 7 ноембрие, ын зиарул ностру

Нина Николаевна Бандык шь-а дедикат ынтряга вяцэ медичиней. Ла сервичиул де урщенцэ, ын калитате де фелчер ла речепцие, думняей активязэ дежа 52 де ань. Пентру сукчесе ын активитате а фост менционатэ речент ку Ординул «Глория Мунчий».

Деталий гэсиць ын артиколул «Ынтре вокацие, сакрифичиу ши респонсабилитате максимэ».

Аре о експериенцэ де песте 30 де ань ла волан, мий де километри паркуршь ши о активитате зилникэ индиспенсабилэ, каре инклуде ну нумай транспортаря екипей де креацие а телевизиуний бендерене, дар ши филмаря евениментелор. Есте ворба деспре Руслан Федоренко, каре речент а фост дистинс ку медалия «Пентру мункэ деосебитэ».

Деталий гэсиць ын артиколул «Де ла парбриз ла обьектив».

Шкоала де арте пентру копий дин Бендер а гэздуит ун кончерт суперб. Ку фрагменте дин опере ши романце ау еволуат солиштий Театрулуй Национал де Оперэ ши Балет «М.Биешу» (Молдова): Александра Прокопович, фоста дисчиполэ а институцией-газдэ, Виктор Новицкий ши пианистул Даниил Сузов, фост абсолвенит ал школий де музикэ пентру копий №1 дин Бендер.

Деталий гэсиць ын артиколул «Рещина аплаузелор».