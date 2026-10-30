Анонс газеты «Приднестровье» на 31 октября

За дверями столичной школы-интерната для неслышащих детей – особый мир, где учатся понимать друг друга без слов, преодолевать трудности и находить своё место в жизни. Уже 75 лет здесь помогают детям с нарушениями слуха и речи получать знания, осваивать профессии и открывать новые возможности. О людях, для которых работа стала призванием, и воспитанниках, чьи успехи вдохновляют двигаться дальше, — в материале ко Дню сурдолога «Громкая тишина».

Фото Первого Приднестровского

На пресс-конференции с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Молдове Олегом Озеровым журналисты Приднестровья подняли вопросы, которые сегодня волнуют жителей республики: экономическое давление Кишинёва, энергетическая безопасность, российское гражданство, миротворческая операция и историческая память. Как Россия оценивает происходящее и какую поддержку намерена оказывать Приднестровью? Публикуем ответы посла на самые актуальные вопросы в материале «На связи с Россией».

Фото А. Выговской

Уже 165 лет школа в Строенцах остаётся неотъемлемой частью жизни села. Здесь учились, возвращались работать и приводили своих детей, сохраняя связь поколений. Как небольшая церковно-приходская школа стала родным домом для многих сельчан и чем сегодня живёт образовательное учреждение, узнаете из зарисовки «Сердце села».

Фото М. Гончаровой

Гибкость, грация, упорство и командная поддержка – за красотой художественной гимнастики стоит большой труд. Юные воспитанницы бендерской СДЮШОР №1 рассказали, за что любят этот вид спорта, как справляются с трудностями и что чувствуют, выходя на ковёр. У каждой из них – свои маленькие победы и большие спортивные мечты. Читайте – «Магия гимнастики».

Фото из архива школы

В день рождения здесь зажигают большой костёр — как символ дружбы и единства, который продолжает гореть в душах учителей и учеников. 102 года истории, тысячи выпускников и традиция, объединяющая поколения. В Слободзейской школе №2 бережно хранят память о прошлом и чтят героев. Подробнее — в материале «Пока горит огонь».

В этом выпуске «Форума» – письма о людях, местах и событиях, которые оставляют след в душе. Марина Сычева делится впечатлениями от литературной резиденции в Светлогорске, Владимир Камнев рассказывает, чем дороги ему Чобручи, а неравнодушные читатели вновь обращаются к землякам с просьбой поддержать семью, оказавшуюся в трудной ситуации. Также публикуем ответ министра сельского хозяйства и природных ресурсов на вопрос, поднятый в одной из наших корреспонденций.

Фото Е. Бондарчук

В маленьком красивом селе Гояны мы познакомились с двумя женщинами, на протяжении десятилетий тихо и преданно служащими красоте. Нина Ивановна Кухарь и Галина Ивановна Цуркан – рукодельницы, не побоимся сказать, от Бога. Такое впечатление производят их работы, а общение с самими мастерицами его только усиливает. Больше подробностей – в зарисовке «Красота спасает душу».

Фото Е. Пужанской

Два дня в Румынии — и целый мир легенд, средневековых тайн и удивительных открытий. Замок Пелеш поражает королевским великолепием, Чёрная церковь завораживает звучанием органа, а замок Бран переносит в атмосферу преданий о Дракуле. Приглашаем отправиться «В самое сердце легенд Трансильвании». Читайте в одноименном материале.