Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 31 октомбрие, ал зиарулуй ностру

Чирка 30 де ань се дедикэ професией де ынвэцэтор Ина Афанасиевна Грибенко, каре ын тоамна курентэ а фост нумитэ ши шефэ а ынтрунирий методиче а ынвэцэторилор де лимба ши литература молдовеняскэ дин орашул Бендер. Есте ун спечиалист компетент, ку о атитудине респонсабилэ фацэ де мункэ, токмай деачея се букурэ де стимэ дин партя колещилор, пэринцилор ши елевилор.

Деталий гэсиць ын артиколул «Даскэлул кувинтелор».

Екзистэ оамень, а кэрор презенцэ дэ сенс ши луминэ аколо, унде пынэ ну демулт екзистау доар ресемнаре ши тэчере. Ын инима Чентрулуй Републикан де Реабилитаре Спортивэ а персоанелор ку дизабилитэць дин Тираспол о астфел де персоанэ есте Олга Игоревна Юрченко, директор-аджункт ши антренор, о фемее а кэрей енерщие паре сэ депэшяскэ орьче бариерэ ын кале. Пентру талентата антреноаре спортул ну есте доар деспре перформанцэ ши медалий, чи ши деспре либертате ши виндекаре суфлетяскэ.

Деталий гэсиць ын артиколул «Пасиуне, каре сочиализязэ ши виндекэ».

Ын Чентрул Културий Молдовенешть а УСН «Т.Шевченко» а рэсунат дин ноу ку авынт ши оптимисм слова молдовенилор! Де дата ачаста Наталия Юдина а дат старт активитэций дедикате Анулуй Попорулуй Нистрян. Де фапт, а фост о ынтылнире де суфлет ку поета Галина Гурски, мембра Униуний Скрииторилор дин Нистрения ши прешединта секцией молдовенешть а Униуний Скрииторилор.

Деталий гэсиць ын артиколул «Спиче томнатиче де кувынт ши меморие».

Традицииле популаре сынт тот май дес ынлокуите де ритмул алерт ал вьеций модерне. Ынсэ екзистэ оамень каре континуэ сэ ле пэстрезе вий ши сэ ле трансмитэ май департе. Принтре ачештя се нумэрэ фамилия Рябинский, куноскутэ ын комунитатя казачилор дин РМН пентру контрибуция адусэ консервэрий патримониулуй културал ши спиритуал ал нямулуй лор.

Деталий гэсиць ын артиколул «Мештешугул каре унеште щенераций».