Вам буде цікаво! Читайте в номері за 31 жовтня

Голос народу

Фото Віктора Зарейчука

Наприкінці минулого тижня центральна площа Тирасполя була переповнена людьми. Це нагадало ранню осінь 1989 року, коли жителі Придністров’я протестували проти мовних законів, ухвалених Верховною Радою МРСР. Минуло 37 років, але нічого не змінилося. Цього разу на скликаних загальнонародних зборах мешканці краю протестували проти заходів економічного тиску з боку Молдови.

Це чергова спроба донести до молдовської влади, а головне – до міжнародної спільноти, зокрема до посередників, гарантів і спостерігачів переговорного процесу у форматі «5+2», тверду позицію щодо неприйнятності дискримінаційних заходів стосовно суб’єктів господарювання Придністров’я.

Про що говорили на «народному вічі», чого вимагали та до чого закликали жителі республіки, розповідається в публікації, розміщеній на третій шпальті нового випуску газети «Гомін».

Який прогноз…

30 жовтня 1992 року було створено Республіканський Гідрометцентр, у якому працюють справжні ентузіасти своєї справи. У будь-якій країні така установа є одним із невід’ємних атрибутів державності.

Кадровою та науковою базою придністровського Гідрометцентру, створеного 34 роки тому, стала Тираспольська метеорологічна станція. Нині основними користувачами гідрометеорологічної інформації є відомства, організації, підприємства та приватні особи. Професія метеоролога вимагає пунктуальності й об’єктивності. Недарма метеорологів називають «вартовими погоди», оскільки вони працюють цілодобово: спостереження за погодою не можна припиняти ні на хвилину.

Про установу, співробітники якої прогнозують погоду, читачі свіжого випуску нашого друкованого видання можуть дізнатися з матеріалу, опублікованого на четвертій шпальті.

Чарівники моди

Фото з архіву Олександра Завелі

Галузь легкої промисловості є «легкою» лише за назвою, а працювати в ній досить важко. У Придністров’ї існують давні традиції швейної справи. Достатньо хоча б згадати Валентину Соловйову та чоловічі сорочки, які роз’їжджалися з Тирасполя в усі куточки Радянського Союзу. Нові часи диктують нові вимоги. На початку 1990-х років на промисловій карті республіки з’явилося сімейне швейне підприємство «Інтерцентр Люкс».

Як із маленького струмочка бере початок повноводна річка, так і з невеликої швейної бригади на чолі з Людмилою Казачонок розпочалася історія компанії, якій уже понад тридцять років і яка нині відома далеко за межами республіки.

Про розвиток провідного підприємства галузі напередодні його 34-ї річниці розповідає наш кореспондент у матеріалі, опублікованому на шостій шпальті чергового випуску газети «Гомін».

Журналісти друкованого видання підготували ще низку публікацій на різні теми:

– День міста Дубоссари;

– думка експерта щодо миротворчої операції на Дністрі;

– завершення літнього спортивного сезону;

– проведення республіканського конкурсу «Придністровська якість»;

– лайфхаки досвідчених господинь.