Без диригента й оркестр не заграє

Колискою Державного симфонічного оркестру став Придністровський вищий музичний коледж ім. Рубінштейна.

Його основу 32 роки тому склали музиканти-ентузіасти: викладачі, випускники та студенти коледжу, а також наставники дитячих музичних шкіл.

Період становлення видався непростим: на початку творчого шляху це був камерний оркестр. Тоді його підтримав перший Президент Ігор Смирнов, який подарував артистам комплект музичних інструментів провідних світових виробників.

Перехід колективу під егіду Палацу Республіки та керівництво диригента Григорія Мосейка сприяв його подальшому творчому зростанню. Усього за кілька років напруженої роботи його концерти стали популярними й проходили з аншлагами.

Сьогодні Державний симфонічний оркестр – один із найбільших музичних колективів республіки.

Про історію становлення ДСО наш кореспондент розповідає на восьмій шпальті чергового номера газети «Гомін».

Наука перемагати

Фото rodina-history.ru

Фото tsvu.idknet.com

Засновник Тирасполя, видатний російський полководець Олександр Васильович Суворов залишив незгладимий слід у військовому мистецтві та історії Придністров’я. Його життєвий шлях – це історія про те, як вишкіл, відвага, блискавичність у прийнятті рішень і довіра до солдатів перетворювалися на реальну перевагу на полі бою, а сам він став символом непереможного воєначальника.

Суворов здобув десятки перемог, не зазнавши жодної поразки. Свій бойовий досвід він узагальнив у книзі «Наука перемагати». Битва під Фокшанами, взяття неприступної фортеці Ізмаїл, перехід через Альпи – це лиш кілька його найважливіших воєнних кампаній.

Ім’я Олександра Суворова тісно поєднане й зі столицею Придністров’я – Тирасполем. Тут його по праву вважають одним із батьків-засновників і символів міста. Катерина II доручила Суворову інспектувати спорудження Дністровської лінії укріплень. За його вказівкою в 1792 році на лівому березі Дністра заклали фортецю Серединну, біля якої згодом і виросло наше місто.

Про військовий талант полководця та його внесок у заснування столиці Придністров’я читайте на третій шпальті свіжого номера нашого друкованого видання.

Якість найвищого рівня

Фото Володимира Данилова

Фото Надії Полонська

Кореспонденти нашої газети майже щодня вирушають у творчі відрядження, щоб висвітлювати перебіг республіканського конкурсу «Придністровська якість». Вони сповнені позитивних емоцій від побаченого.

ТПП проводить цей престижний огляд уже 24 роки поспіль. Він підтверджує, що продукція придністровських виробників вирізняється відмінною якістю, а товари з маркуванням «Вироблено в Придністров’ї» користуються попитом як у республіці, так і поза її межами.

Після відвідування підприємств-номінантів члени конкурсної комісії та кореспонденти газети готують творчі звіти.

Чергові матеріали опубліковано на шостій та сьомій шпальтах нового номера газети «Гомін».

Творчий колектив офіційного видання Верховної Ради та Уряду підготував для читачів ще низку публікацій про: