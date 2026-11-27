«Ку шатреле дин лок ын лок / Циганий прин Буӂяк се поартэ…» — ачестя сынт рындуриле ку каре А. Пушкин а дескрис пе тимпурь ромий юбиторь де либертате. Дар че се афлэ ын спателе имаӂиний вешникулуй номад, а леӂенделор, а музичий ши а коморилор лингвистиче але ромилор? О историе ынтрягэ пэстратэ де фамилия мултинационалэ нистрянэ.

Артиколул «Маӂия ромилор» оферэ деталий.

Чирка 400 де тинерь спортивь дин Нистрения ау репрезентат ку мындрие република ноастрэ ла едиция а XIII-а а Фестивалуй Интернационал ал Спортулуй Школар ал цэрилор КСИ, десфэшурат ла Москова. Де ла конфрунтэрь тенсионате пе теренул де фотбал ши пынэ ла перформанца стрэлучитэ а шахиштилор, каре ау ревенит акасэ ку купа пентру локул 2 пе екипе ши май мулте медалий индивидуале – делегация ноастрэ а демонстрат кэ талентул ши мунка ну куноск границе.

Артиколул «Тинерь ши перформанць» оферэ деталий.

Де зечь де ань, Василе ши Галина Плотян ау грижэ де песте 400 де хектаре де пэдуре дин районул Каменка, лукрынд умэр ла умэр ши ымпэртэшинд тоате букурииле ши греутэциле (примий чинч ань де вяцэ ау локуит ынтр-о касэ фэрэ електричитате дин мижлокул пэдурий). Амбий прецуеск калмул натурий ши се дедикэ каузей ынгрижирий ей.

Артиколул «Трэеск ын ритмул пэдурий» оферэ деталий.