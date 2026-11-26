2026-й выходит на финишную прямую. Вместе с ним и подписная кампания на республиканские издания, входящие в структуру ГУ «Приднестровская газета», – «Приднестровье», «Адевэрул Нистрян», «Гомин». Те, кто уже подписался на главные печатные источники информации в республике будут получать их с 1 января 2027 г.

Последние два месяца года по традиции самый напряженный период для сотрудников отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета». Осенью и в начале зимы они объезжают населенные пункты республики с рекламно-агитационными целями. На днях они были в служебной командировке г. Слободзея. Здесь они провели рабочие встречи с начальником МУ «Слободзейское районное управления культуры» Натальей Чернявской, руководителем МУ «Слободзейское районное управление народного образования» Ириной Казаковой, начальником МУ «Службы социальной помощи Слободзейского района и г. Слободзея» Валентиной Бузаджи.

Состоялся заинтересованный диалог давних партнеров и единомышленников, которые не первый год плодотворно сотрудничают в ходе проведения подписных кампаний на главные печатные издания республики. Вот и в этот раз представители ГУ «Приднестровская газета» приехали к партнерам не с пустыми руками: цветными рекламными буклетами, свежими номерами газет. Впоследствии они будут распространены в подведомственных учреждениях (Дома культуры, библиотеки, школы, детские сады, среди их сотрудников). Печатная продукция будет распространена также среди подопечных местных служб социальной помощи на дому. Ведь именно люди старшего поколения по-прежнему отдают предпочтение газетам, привычным глазу новостям на бумаге.

Встречи в южной столице республики прошли в непринужденной, дружеской атмосфере. Просьбы представителей ГУ «Приднестровская газета» содействовать подписке на государственные печатные издания республиканского уровня на первое полугодие будущего года были восприняты собеседниками с пониманием. Они оперативно знакомят жителей республики с происходящими событиями на трех официальных языках нашего многонационального государства.

При этом необходимо учитывать тот факт, что нередко издающиеся ГУ «Приднестровская газета» издания используются учителями и воспитателями в качестве учебных пособий.

До нового года и до окончания подписной кампании на первое полугодие 2027 г. еще есть время. Поспешите «оформить встречу» с любимыми изданиями и в будущем году.

Фото Кристофера Монайера.