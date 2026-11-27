Фото из архива семьи Деркс

«Здравствуй, мама!» — эти простые слова для Инны Деркс дороже многих подарков. В её жизни были непростые испытания, но она сумела сохранить любовь к жизни, не растерять увлечений и создать дружную семью, где ценят каждую встречу. Историю бендерчанки – о материнском счастье, которое не измеряется годами, расстояниями и трудностями, читайте в одноименном материале.

Фото Людмилы Лупашко

На Каменском консервном заводе Надежда Андон трудится уже 42 года. За это время она освоила несколько рабочих профессий, стала наставницей для молодых сотрудниц и по-настоящему сроднилась с предприятием, которое называет «нашим». О верности выбранному делу, заводских традициях и заслуженной награде – очерк «Трудовая жизнь, ставшая судьбой».

Фото из открытых источников

Чем поддержать иммунитет в холодное время года, как приготовить любимый торт и превратить опавшие листья в полезное удобрение? На странице «Мои года — моё богатство» – советы читателей «серебряного» возраста, проверенные временем и личным опытом.

Фото из открытых источников

От видеосъёмки до объёмной печати – Олег Слободянюк не боится осваивать новые технологии и начинать с нуля. Сегодня в его небольшой мастерской рождаются именные брелоки, игрушки и полезные вещи на заказ, а впереди – новые идеи и планы. Об этом — читайте в зарисовке «В трёх измерениях».

Фото Екатерины Бондарчук

Хотя в наши дни Приднестровье полностью газифицировано, вызванные внешнеполитическими факторами проблемы с поставками голубого топлива побуждают многих задуматься об альтернативных источниках энергии. Не только о новомодных солнечных батареях, но и о традиционных печах. А коли есть печи, нужны и печники. Об этом старинном уважаемом ремесле, его истории и о его современном носителе из села Гояны Виталии Леникове читайте в очерке «Печное дело не терпит суеты».

Фото из архива В. Романенко

С некоторых пор в Тирасполе существует клуб любителей фламенко. Он пока что совсем небольшой, но его участники надеются, что всё впереди. Ведь этот танец – особенный, можно сказать, уникальный. Он, в первую очередь, не про технику, а про душу, не про форму, а про сущность. Одновременно индивидуально-личностный и универсально-космический. Подробности — в материале «Огненный танец судьбы».

Недавно в местных соцсетях появилась новость о пожилом человеке, жителе столичного микрорайона Октябрьского, который по собственному почину, в меру сил заботится об озеленении окружающего городского пространства. Григорий Чорней много лет высаживает в городе деревья, особенно дубы. О славном и нужном деле этого простого тираспольчанина, который не отступает перед трудностями, расскажет зарисовка «Хочу, чтобы вокруг было лучше и красивее».

Фото сгенерировано ИИ

История – не музей восковых фигур. Она прорастает в нас, остаётся школой жизни. «Глаза на спине» – рассказ Петра Васина, ироничного, наблюдательного автора, о прошлом, которое… гипнотизирует.

Поэт, писатель, драматург, но прежде всего, наверное, журналист, военкор – такова точность созданных им произведений. 28 ноября 1915 года родился автор «Жди меня». О том, что связывает мастера с Приднестровьем – в зарисовке «Невымышленные герои Константина Симонова».