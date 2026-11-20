Монетний двір – атрибут державності

Понад два десятиліття в республіці діє специфічне підприємство «Держзнак». Тут виготовляють монети та металеві рублі.

Свого часу його відкрили на базі столичного електроапаратного заводу, що стало черговим кроком на шляху до забезпечення фінансової та економічної безпеки ПМР і дало змогу повністю задовольнити потреби молодої республіки в готівці.

Для запуску виробництва ПРБ створив необхідну матеріально-технічну базу та освоїв технології карбування. Придністровських фахівців навчали й консультували провідні зарубіжні експерти. Це був лише початок.

Про подальший розвиток державного підприємства наш кореспондент розповів у ретроспективному матеріалі, опублікованому на третій шпальті чергового номера друкованого видання.

Тільки спільними зусиллями

Фото уаndex.ru

Скільки людство пам’ятає себе, стільки, мабуть, і бореться воно з хабарництвом, казнокрадством та корупцією. Складається враження, що це вічні проблеми й вічна боротьба з ними.

Здавалося б, усе цілком зрозуміло – це негативне явище, з яким необхідно боротися всіма доступними засобами. Аксіома, що не потребує доказів. І як би хто не виправдовував хабарництво, яким би не був розмір «безмірної вдячності», різниці немає – це аморальний вчинок, це злочин, оскільки корупціонери обкрадають кожного з нас.

Захищати суспільство від цього покликані правоохоронні органи. Про те, як вони протидіють цьому соціальному злу, можна дізнатися з публікацій, розміщених на четвертій шпальті свіжого номера газети «Гомін».

Нехай лунає пісня!

Музика не знає кордонів. Її мова зрозуміла кожному. Черговим підтвердженням цього став концерт «Українська рапсодія», який зібрав широке коло шанувальників вокального мистецтва.

Основу концертної програми склали академічні та вокально-інструментальні твори українських композиторів, а також класичні обробки народних пісень.

Про те, що вразило й зачарувало глядачів під час концерту, підготовленого Придністровським державним інститутом мистецтв, розповів кореспондент «Гомону» на сьомій сторінці нового номера видання.

Крім того, творчий колектив газети «Гомін» підготував ще низку статей, присвячених:

– 40-річному ювілею народного ансамблю української пісні «Хуторянка»;

– повсякденній діяльності органів державної влади;

– якісним вітчизняним товарам і послугам

– напруженій праці аграріїв Кам’янського району;

– турботі про власне здоров’я.

Головне фото Клавдії Таран.