Фото Виктора Громова.

Рыбница – город с богатым прошлым и особой атмосферой, в которой переплелись трудовые традиции, культурная жизнь и судьбы нескольких поколений. В зарисовке «Город со стальным характером» приглашаем читателей прогуляться по знакомым улицам, заглянуть в любимые места горожан и почувствовать, за что жители так любят Рыбницу.

Фото из архива музея истории села Незавертайловки.

В этом выпуске страницы «Форум. Трибуна общения» – судьба человека, который всю жизнь трудился ради общего дела, и история семьи, которой сегодня особенно нужна наша поддержка. Также читатели поднимают вопрос о дополнительных выходных в праздничные дни, а в ответе госадминистрации Тирасполя – разъяснения по поводу расчистки набережной Днестра от поросли.

Фото Виктора Громова.

Восемь тренеров, занятия для детей и взрослых, особая группа 60+, где самой старшей участнице 82 года. Центр йоги «АУМ» – это не только место для физической активности, но и пространство общения, поддержки и заботы о себе. Как Анне Хвощевской удалось собрать команду единомышленников и создать атмосферу, в которую хочется возвращаться? Узнаете их материала «Йога для всех и каждого».

Фото Виктора Громова.

Заслуженный художник ПМР Олег Болтнев приглашает взглянуть на знакомые улицы Тирасполя и Бендер по-новому. В его картинах оживают старые дворики, ночные переулки, памятники архитектуры и живописные уголки Приднестровья. Выставка «Палитра времени» – это возможность не только увидеть родные места глазами художника, но и заново открыть для себя то, что порой перестаём замечать в повседневной жизни. Взглянем на неё глазами нашего корреспондента в зарисовке «Как он чувствует время».

Фото Николая Феча.

История Приднестровья – словно сфинкс. Тут столько загадок, столько факторов, тысячелетиями определявших ментальность, что в пору бы открывать отдельный институт. В новой рубрике «Приднестровский код» газета проведёт беглый экскурс в удивительный мир истории, постарается ответить, как прошлое влияет на настоящее. «Там за курганами», черта за чертой, возникает облик целого народа…

Фото сгенерировано ИИ

Про цифровые технологии говорят, что это лишь инструмент. Однако искусственный интеллект способен, видимо, принимать самостоятельные решения, буквально выдумывать то, чего нет. «Мои свидания с Алисой» – история о непростых взаимоотношениях человек и машины.

Фото сгенерировано ИИ

Эталон и жизнь не всегда гармонично сосуществуют, порой вступая в открытую конфронтацию. Поэтому так важно, наряду с развитием трудолюбия, волевых качеств, научиться просто жить, никому ничего не доказывая, не вступая с соседом в соревнования. «Зер гут, фройляйн, я-я!» – о том, что совершенство может отталкивать окружающих.