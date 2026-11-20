Мештерий артизань Олга Невельская ши Наталия Статкевская сынт ынкрединцате кэ бродерия есте ун код културал. Деоарече пе кэмэшь, пе штергаре, пе феце де масэ сау пе обьекте де уз касник ау фост лэсате урме але идентитэций, крединцелор ши висурилор фиекэруй ням. «Фиекаре продус примеште о идентитате проприе ши девине уник. Ну май есте доар ун обьект утил, чи унул каре спуне о повесте ши поартэ ампрента челуй каре л-а креат», — ау сублиният думнялор.

Артиколул «Фирул каре унеште ӂенераций» оферэ деталий.

Нумеле Лилией Василевна Дука дин сатул Михайловка, районул Рыбница, есте синоним ку драгостя фацэ де копий ши професионалисмул десэвыршит. Думняей есте о фемее каре штие сэ ынфрумусецезе ши шкоала, ши каса, есте о буникэ юбитоаре ши ун приетен де нэдежде. Ла 55 де ань Лилия Василевна ышь сэрбэтореште роаделе мунчий ку демнитате ши кэлдурэ суфлетяскэ.

Артиколул «Тоамна тимпурие а вьеций унуй педагог» оферэ деталий.

Татиана Фольц дин Тираспол а лэсат системул класик де ынвэцэмынт ла о парте, пентру а дескиде студиоул де креацие «ArtSoul» — ун спациу, ын каре музика, арта ши либертатя де експримаре ау кучерит инимиле тинерилор нистрень. Думняей консидерэ кэ сарчина унуй професор ну есте пур ши симплу сэ офере елевилор опортунитатя де а-шь урма пасиуниле, чи ши сэ-й ажуте сэ-шь дезволте ши сэ-шь канализезе интереселе.

Артиколул «История унуй сукчес» оферэ деталий.

Педагоӂий дин орашул Рыбница ши сатул Мокра (районул Рыбница) ау репрезентат ку чинсте република ноастрэ ла о конферинцэ интернационалэ де анвергурэ дедикатэ лимбий ши културий русе, каре с-а десфэшурат ын Минск (Беларус). Дин песте 250 де кандидаць дин 50 де цэрь, ай ноштри ау фост ынскришь пе листа челор май бунь 50 де спечиалишть.

Артиколул «Ай ноштри ла Минск» оферэ деталий.