Фото Виктора Громова

Что помогает семейному хозяйству развиваться, справляться с капризами погоды и добиваться хороших результатов? В ООО «АгроФрукт» знают: важны не только современные технологии и государственная поддержка, но и умение работать одной командой. О том, как семья Гораш строит общее дело, бережёт традиции труда на земле и готовится к каждому новому сезону, – в нашем материале «Работать в команде».

Более восьми десятилетий «за плечами» ЗАО «Бендерский мясокомбинат» — предприятия, являющегося производителем мясной продукции. Сегодня БМК выпускает 26 видов консервов, более 200 наименований колбасных изделий и около 300 изделий из полуфабрикатов. И уже в двадцать третий раз комбинат участвует в конкурсе «Приднестровское качество». В этом году на суд экспертной комиссии были представлены консервы премиум-класса, которые всегда востребованы на приднестровском рынке. Подробно – в материале «От сырья до готовых изделий».

Фото сгенерировано ИИ

Жизнь порой дарит самые неожиданные встречи. Но и самому нужно быть готовым сделать встречный шаг, выйти за пределы обыденности, нарушить правила… Скажем, для начала просто отправиться в гости без предупреждения. «Дом в центре села» — короткая история о том, почему Винни-Пух, в сущности, был прав.

Фото из архива газеты

Где искать природные источники здоровья, почему не стоит сверять свои желания с цифрой в паспорте и что помогает человеку оставаться верным любимому делу почти полвека? На странице «Мои года – моё богатство» – полезные советы, размышления о возрасте, встреча с удивительной женщиной и даже возможность получить денежный приз. Читайте, вдохновляйтесь и находите новое для себя!

Фото Людмилы Лупашко

Что помогает сохранить семью, которая с годами становится только крепче? Николай и Мария Куница из Валя-Адынки знают ответ, ведь за плечами супругов четверть века совместной жизни, четверо детей и пятеро внуков. Их семейный секрет, трогательные признания близких и история знакомства – в очерке «На первом месте – любовь».

Фото из архива Аурики Руснак

Они приехали издалека, чтобы защитить чужую для многих, но ставшую родной землю. Среди кубанских казаков, откликнувшихся на призыв о помощи Приднестровью в 1992 году, был Александр Вяткин. Его судьбу, военные фотографии и многолетнюю переписку с жительницей Дубоссар Аурикой Руснак связывает память о людях, которые не остались в стороне. «Невозможно забыть» — рассказ о мужестве, благодарности и долге.

Они способны цвести вплоть до заморозков и первого снега, оживляя уже оголённые, серые сады и городские клумбы богатой палитрой красок: разными оттенками белого, жёлтого, красного, фиолетового… Как будто сама жизнь в природе, отступая к зиме «на более выгодные позиции», выстреливает в наступающие холода своим последним оружием – яркими разноцветными хризантемами. Об этих цветах расскажет материал «Цветочные фейерверки ноября».

Каким бывает человек за пределами первого впечатления? Преподаватель автошколы Зоев поначалу кажется чудаковатым и самодовольным, но один его поступок открывает совсем другую сторону характера. Рассказ «По совести», представленный на конкурс «Приднестровье – моя земля!», – о человеческой порядочности, ответственности и умении не спешить с выводами.