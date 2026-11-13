Оперативність, координація та безпека

До Дня міліції в Тирасполі розпочав роботу новий Центр управління у кризових ситуаціях. Його відкрили на базі ГУзНС МВС.

Створення такої установи стало важливим кроком у вдосконаленні системи реагування на надзвичайні ситуації, а також у налагодженні ефективної взаємодії між різними службами. Для його роботи виділили окреме приміщення, здійснили необхідне облаштування та встановили сучасне технічне обладнання, яке дозволить фахівцям одержувати й опрацьовувати інформацію, відстежувати ситуацію та координувати роботу відповідних служб.

Подробиці читайте на сторінці 3.

Скіфські таємниці, відлуння війни та сучасні досягнення

Ми продовжуємо захопливу подорож унікальними селами нашої республіки. Кожне з них таїть багату історію, свій біль і свою радість. У Придністров’ї є два населені пункти під назвою Глине, один із них має статус села, а інший – селища. Цього разу поговоримо про село Глине Слободзейського району.

Цей населений пункт – справжня машина часу, здатна перенести нас на тисячі років назад, у минуле. Локація поєднує таємниці стародавніх кочівників, дух козацтва і славу однієї з головних аграрних житниць регіону.

Тут, у надрах землі Глиного, сусідять скіфські артефакти та античні амфори, води сивого Турунчука пам’ятають козацькі дозори, а щедрі чорноземи продовжують годувати край, завдяки невтомній селянській праці. Та головне багатство села – його люди, ті, хто береже пам’ять предків у затишному шкільному музеї, й ті, хто запалює нові зірки у танцювальному класі «Перлинки». Літопис села триває: світлий, живий і непідвладний часу.

Стор.8

Як літо зі снопами, так і осінь – з пирогами

Кажуть, що гарбузом ситий не будеш. Ми ж пропонуємо перевірити цю тезу на практиці. Тим більше, що сезон на цей яскравий овоч у розпалі.

На стор. 12 опубліковано кілька рецептів смачних страв з гарбуза.

Звичайно, до безпосередньо самого гарбуза треба додати ще чимало інгредієнтів, щоб страва прийшлася до смаку. Пам’ятаєте, як ото колись солдат готував кашу з сокири. Але ви не пошкодуйте часу, щоб побалувати себе смачненьким.

Крім того, творчий колектив газети підготував для читачів ще низку публікацій, які розповідають про: