О куполэ ӂеодезикэ ын сынул натурий, каре ыць пермите сэ те контопешть ку универсул, пэстрынд конфортул де акасэ, се афлэ ын районул Слобозия. Еа фаче парте дин глампингул Skala River Retreat, креат ка парте а унуй план май амплу де дезволтаре а турисмулуй ын судул Нистренией, каре пропуне ун ынтрег ланц де експериенце туристиче: натурэ — казаре — активитэць ын аер либер — екскурсий — букэтэрие локалэ — мештешугурь — ной руте.
Артиколул «Релаксаре суб купола натурий» оферэ деталий.
Уна динтре челе май апречияте серий реченте але тирасполеней Ириней Регульская, кыштигэтоаря конкурсулуй «Фотографул Анулуй-2025» ын Република Молдова, а фост реализатэ ынтр-ун лок неаштептат — ын тролейбуз. Ну унул модерн, чи унул динтре вехикулеле векь, каре ынкэ чиркулэ пе стрэзиле орашулуй. Ун алт проект каре й-а адус сатисфакций а фост дедикат пьецей агроалиментаре. Аколо фиекаре кип аре проприя повесте, яр фиекаре тарабэ поате девени субьект ал уней имаӂинь меморабиле.
Артиколул «Трансформэ баналул ын терапие визуалэ» оферэ деталий.
Медикул ӂинеколог Ала Николаевна Сухарева фаче парте динтр-о династие маре де медичь, бине куноскутэ ын орашул Бендер. Соцул ей Александру есте медик терапеут, сокрул ей, Александру Иванович, — медик кардиолог, соакра, Галина Михайловна, есте медик офталмолог, кумната Олга ши фийка ачестея – медичь стоматолоӂь. Ши май мулт, думняей де асеменя провине динтр-о династие де медичь рыбницень.
Артиколул «Династие ын халате албе» оферэ деталий.
Лудмила Артуровна Видзовская Ресте логопед де прима категорие де калификаре, каре дe-a лунгул ынтреӂий сале вьець професионале ый ажутэ пе копий сэ ворбяскэ корект ши клар. Аре о векиме ын мунка педагоӂикэ де 48 дe aнь, 38 динтре каре й-а ынскрис ын кадрул грэдиницей №25 «Золотой петушок» дин Григориопол.
Артиколул «Професие каре дэ глас вииторулуй» оферэ деталий.