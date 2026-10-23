Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 24 октомбрие, ал зиарулуй ностру

Астэзь, ын Пяца «А. В. Суворов» дин Тираспол ва авя лок Адунаря попорулуй Републичий Молдовенешть Нистрене, инициятэ де мишкаря обштяскэ «Форумул Популар Нистрян» (ФПН). Евениментул ва адуна мий де четэцень, ачаста симболизязэ о адунаре а четэценилор неиндиференць фацэ де пресиуниле економиче екстерне дин партя Молдовей.

Коментарий ексклусиве гэсиць ын артиколул «Ымпреунэ пентру дрептате!»

Кум сэ пэстрэм патримониул културал ши сэ-л фачем интересант пентру тинерет? Ла Каса де Културэ дин сатул Коржова, районул Дубэсарь а авут лок семинарул «Попорул нистрян – пэстрэтор ал традициилор ши креатор ал вииторулуй». Партичипанций ау ымпэртэшит аминтирь ши гындурь деспре импортанца традициилор де фамилие ын вяца ноастрэ. Астфел репрезентанций институциилор културале ау реализат о хартэ а традициилор, селектынд литературэ ку тематика «фамилия», «мемория», «кынтекул», «мештешугул», «пэмынтул натал».

Деталий гэсиць ын артиколул «Традиций каре унеск ӂенерацииле»

«Арта ну требуе сэ стя ынкисэ ын галерий, еа апарцине стрэзий», е де пэререе тынэра Александра Новак. Думняей трансформэ спациул урбан дин Тираспол ынтр-о пынзэ а емоциилор ши а арт-терапией.

Деталий гэсиць ын артиколул «Поезия зидурилор тэкуте»